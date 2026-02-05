Леся Нікітюк розпочала підготовку до весілля, натякнула її подруга: "шиємо весільну сукню"

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова натякнула на підготовку Лесі Нікітюк до весілля. Про це вона проговорилася в інтерв’ю, розповідаючи про багаторічну дружбу з телеведучою.

За словами стилістки, з Лесею Нікітюк вони знайомі ще з часів участі у шоу "Орел і решка" і разом пройшли багато життєвих етапів. Гасанова сказала про це під час розмови з Євою Коршик.

"Це людина, з якою ми одночасно росли", — заявила Гасанова.

Дизайнерка також розповіла, що саме вона підбирала вбрання для Нікітюк та її нареченого, військовослужбовця Дмитра Бабчука, на хрещення їхнього сина Оскара, яке відбулося восени 2025 року.

Леся Нікітюк і її наречений Дмитро Бабчук Фото: Instagram

Під час розмови Гасанова випадково видала ще одну деталь — Леся замовила в неї весільну сукню.

"Вона зараз пише, що все, весільну сукню теж шиємо. Я кажу: "Та супер, шиємо!" — сказала стиліст.

Відео дня

Хто така Гасанова

Ельвіра Гасанова — відома українська дизайнерка, модельєрка та засновниця брендів жіночого одягу GASANOVA (з 2013 року) та Damirli (з 2021 року). Її вбрання вирізняється використанням кристалів Swarovski та незвичайним кроєм, що привернуло увагу світових зірок, таких як Періс Гілтон та Мей Маск, а також першої леді України Олени Зеленської.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук

Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом вона публічно визнала, що зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Нікітюк сказала йому "так" у горах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Наразі стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.

А про вагітність, про яку Леся мовчала до останнього, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому виконала головну роль.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дмитро Бабчук поділився рідкісним фото їхнього маленького сина Оскара в повний зріст.

Телеведуча поділилася новими фото зі своїм первістком із засніжених гір.

Крім того, Нікітюк показала нове фото, зроблене під час "секретної" вагітності, яку вона приховувала місяцями.