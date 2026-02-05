Леся Никитюк начала подготовку к свадьбе, намекнула ее подруга: "шьем свадебное платье"
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова намекнула на подготовку Леси Никитюк к свадьбе. Об этом она проговорилась в интервью, рассказывая о многолетней дружбе с телеведущей.
По словам стилистки, с Лесей Никитюк они знакомы еще со времен участия в шоу "Орел и решка" и вместе прошли много жизненных этапов. Гасанова сказала об этом во время разговора с Евой Коршик.
"Это человек, с которым мы одновременно росли", — заявила Гасанова.
Дизайнер также рассказала, что именно она подбирала наряды для Никитюк и ее жениха, военнослужащего Дмитрия Бабчука, на крещение их сына Оскара, которое состоялось осенью 2025 года.
Во время разговора Гасанова случайно выдала еще одну деталь — Леся заказала у нее свадебное платье.
"Она сейчас пишет, что все, свадебное платье тоже шьем. Я говорю: "Да супер, шьем!" — сказала стилист.
Кто такая Гасанова
Эльвира Гасанова — известный украинский дизайнер, модельер и основательница брендов женской одежды GASANOVA (с 2013 года) и Damirli (с 2021 года). Ее наряды отличаются использованием кристаллов Swarovski и необычным кроем, что привлекло внимание мировых звезд, таких как Пэрис Хилтон и Мэй Маск, а также первой леди Украины Елены Зеленской.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук
О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии она публично признала, что встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Никитюк сказала ему "да" в горах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Сейчас стало известно только имя малыша — Оскар.
А о беременности, о которой Леся молчала до последнего, она узнала во время съемок фильма "Песики", в котором исполнила главную роль.
