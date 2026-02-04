Наречений-військовий Лесі Нікітюк уперше розповів про їхнє знайомство (фото)

Наречений української телеведучої Лесі Нікітюк, морський піхотинець Дмитро Бабчук, розповів, де вони із зіркою насправді познайомилися.

Батько первістка телеведучої в Instagram відповів, де вони вперше побачилися з коханою. За словами Дмитра, це відбулося в реальному житті.

"В реал-лайф. Її обличчя, коли вона мене вперше побачила та зрозуміла, що я військовий і бачитися ми будемо рідко", — написв Бабчук, додавши фото песика Нікітюк Рафіка.

Домашній улюбленець Лесі Нікітюк Фото: Instagram

Версія Лесі Нікітюк

Раніше зірка екрану казала, що почуття пари зародилися в мережі.

"Ну, якщо чесно, давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де? З ким? Усі знайомляться через застосунки. Це допомагає хоча б демографічну кризу вирішити в нашій країні. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку", — зізналася Леся.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук

Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Згодом вона публічно визнала, що зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. На початку 2025 року Нікітюк сказала йому "так" у горах. А в червні в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Наразі стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.

А про вагітність, про яку Леся мовчала до останнього, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому виконала головну роль.

