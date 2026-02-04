Жених-военный Леси Никитюк впервые рассказал об их знакомстве (фото)

Жених украинской телеведущей Леси Никитюк, морской пехотинец Дмитрий Бабчук, рассказал, где они со звездой на самом деле познакомились.

Отец первенца телеведущей в Instagram ответил, где они впервые увиделись с любимой. По словам Дмитрия, это произошло в реальной жизни.

"В реал-лайф. Ее лицо, когда она меня впервые увидела и поняла, что я военный и видеться мы будем редко", — написал Бабчук, добавив фото собачки Никитюк Рафика.

Домашний любимец Леси Никитюк Фото: Instagram

Версия Леси Никитюк

Ранее звезда экрана говорила, что чувства пары зародились в сети.

"Ну, если честно, давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. Это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", — призналась Леся.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: Instagram

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии она публично признала, что встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. В начале 2025 года Никитюк сказала ему "да" в горах. А в июне у пары родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. Сейчас стало известно только имя малыша — Оскар.

А о беременности, о которой Леся молчала до последнего, она узнала во время съемок фильма "Песики", в котором исполнила главную роль.

