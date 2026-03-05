Леся Нікітюк показала батьків: що про них відомо (фото)
Українська телеведуча Леся Нікітюк провела час зі своїми батьками — Катериною Петрівною та Іваном Івановичем.
В Instagram зірка українського телебачення показала сімейну ідилію за вечерею у Хмельницькому, де вона частково живе після народження первістка.
Леся Нікітюк показала батьків
Батьки чекали свою зіркову доньку для спільної вечері. На столі також стояв букет з тюльпанів та низка страв.
Вони за вечерею були лише втрьох. Ймовірно, маленький Оскар залишився в цей момент за кадром.
Що відомо про батьків Лесі Нікітюк
Ведуча шоу "Хто зверху?" народилася і виросла у Хмельницькому в сім’ї робітників. Маму акторки звати Катерина Петрівна, та сама Леся називає її "мама Кет". Жінку часто можна побачити в соцмережах зіркової доньки.
Тато знаменитості — Іван Іванович. Він не настільки любить увагу публіки, тому його рідше можна побачити в Instagram доньки. Батьки Лесі Нікітюк все життя працювали на машинобудівному заводі "Укрелектроапарат". При цьому рідні ведучої часто займалися художньою самодіяльністю. Катерина Петрівна співала в хорі і грала на баяні, а бабуся Лесі Нікітюк була тамадою на весіллях.
