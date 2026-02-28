Леся Нікітюк показалася з маленьким сином Оскаром (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк поділилася свіжим сімейним контентом. З червня минулого року вона насолоджується новою роллю мами.

В Instagram зірка українського телебачення показала 8-місячного Оскара, обличчя якого ретельно приховує від публіки.

Леся Нікітюк

На фото телеведуча тримала на руках малюка, одягненого в смугасті штанці. Леся ніяк не підписала кадр. Традиційно вона не показала обличчя первістка, свідомо оберігаючи його приватність.

Лише через кілька місяців після народження стало відомо, що хлопчика звуть Оскар. Його тато — військовий, морський піхотинець Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Особисте Лесі Нікітюк

У червні 2025 року зірка народила первістка, імʼя та обличчя якого довго приховувала. Після хрещення стало відомо лише імʼя дитини — Оскар.

Про свої стосунки Леся почала натякати восени 2024 року. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася в Карпатах.

Про вагітність зірка телебачення мовчала до останнього, уже показавши фото з дитиною. А про майбутнє поповнення вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якого виконала головну роль — жінка, яка буквально перетворює чоловіків на собак.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

