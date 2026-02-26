Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара та дала пораду (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася свіжим материнським контентом. Після народження первістка в червні 2025 року вона насолоджується новою важливою роллю.

В Instagram зірка фільму "Песики" опублікувала нове фото 8-місячного Оскара. Обличчя малюка традиційно приховують від уваги публіки.

Леся Нікітюк показала первістка

На фото зірка годувала дитину, яка сиділа на своєму спеціальному стільці.

"Не забувайте годувати дітей, бо колись вони нагодують нас", — написала Леся.

Зокрема, на знімку видно кілька кульок у формі червоних сердець та багато-багато іграшок маленького Оскара, який зʼявився на світ минулого літа і став сюрпризом для фанатів Лесі Нікітюк, яка приховувала вагітність буквально до останнього моменту.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк: що відомо

У червні 2025 року зірка народила первістка, імʼя та обличчя якого довго приховувала. Поки відомо лише імʼя малюка — Оскар.

Про нові стосунки Леся почала натякати восени 2024 року. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася в Карпатах.

