Леся Нікітюк показала 8-місячного сина Оскара: що обговорюють люди (фото)

Леся Нікітюк показала підрослого сина оскара
Леся Нікітюк | Фото: Instagram

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк поділилася свіжим сімейним контентом. Зірка екрану, яка вперше стала мамою в червні минулого року, насолоджується материнством.

В Instagram Леся показала нові фото 8-місячного первістка Оскара. А зіркові друзі та фанати Нікітюк засипали малюка компліментами.

Син Лесі Нікітюк: як виглядає Оскар

"Муркотунчик. 8 місяців", — лаконічно підписала кадри телеведуча.

На першому фото малюк приймав ванні процедури та традиційно був повернутий обличчям від камери, адже батьки оберігають приватність дитини.

Зокрема, Оскар позував біля вікна та кульки у формі серця.

У коментарях понеслася хвиля компліментів дитині та здивування, як швидко летить час:

  • "Боже, як час летить, тільки ж народила".
  • "Такий солоденький хлопчик".
  • "Коли встиг так вирости".
  • "Маленьке щастя".
  • "Булочка солоденька".
  • "Як швидко плине час".
Фото: Instagram lesia_nikituk
Фото: Instagram lesia_nikituk

Особисте Лесі Нікітюк: що відомо

У червні 2025 року телеведуча народила сина, імʼя та обличчя якого довго приховувала. Згодом стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.

Про свої нові стосунки зірка телебачення почала натякати восени 2024 року, зберігаючи в таємниці персону загадкового обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася.

