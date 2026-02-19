Леся Нікітюк показала 8-місячного сина Оскара: що обговорюють люди (фото)

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк поділилася свіжим сімейним контентом. Зірка екрану, яка вперше стала мамою в червні минулого року, насолоджується материнством.

В Instagram Леся показала нові фото 8-місячного первістка Оскара. А зіркові друзі та фанати Нікітюк засипали малюка компліментами.

Син Лесі Нікітюк: як виглядає Оскар

"Муркотунчик. 8 місяців", — лаконічно підписала кадри телеведуча.

На першому фото малюк приймав ванні процедури та традиційно був повернутий обличчям від камери, адже батьки оберігають приватність дитини.

Зокрема, Оскар позував біля вікна та кульки у формі серця.

У коментарях понеслася хвиля компліментів дитині та здивування, як швидко летить час:

"Боже, як час летить, тільки ж народила".

"Такий солоденький хлопчик".

"Коли встиг так вирости".

"Маленьке щастя".

"Булочка солоденька".

"Як швидко плине час".

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Син Лесі Нікітюк Оскар Фото: Instagram lesia_nikituk

Особисте Лесі Нікітюк: що відомо

У червні 2025 року телеведуча народила сина, імʼя та обличчя якого довго приховувала. Згодом стало відомо лише імʼя малюка — Оскар.

Про свої нові стосунки зірка телебачення почала натякати восени 2024 року, зберігаючи в таємниці персону загадкового обранця. Згодом стало відомо, що вона зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком. А на початку 2025 року пара заручилася.

