Леся Никитюк показала 8-месячного сына Оскара: что обсуждают люди (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк поделилась свежим семейным контентом. Звезда экрана, которая впервые стала мамой в июне прошлого года, наслаждается материнством.

В Instagram Леся показала новые фото 8-месячного первенца Оскара. А звездные друзья и фанаты Никитюк засыпали малыша комплиментами.

Сын Леси Никитюк: как выглядит Оскар

"Муркотунчик. 8 месяцев", — лаконично подписала кадры телеведущая.

На первом фото малыш принимал ванные процедуры и традиционно был повернут лицом от камеры, ведь родители оберегают приватность ребенка.

В частности, Оскар позировал у окна и шарики в форме сердца.

В комментариях понеслась волна комплиментов ребенку и удивление, как быстро летит время:

"Боже, как время летит, только же родила".

"Такой сладкий мальчик".

"Когда он успел так вырасти".

"Маленькое счастье".

"Булочка сладкая".

"Как быстро течет время".

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк Оскар Фото: Instagram lesia_nikituk

Личное Леси Никитюк: что известно

В июне 2025 года телеведущая родила сына, имя и лицо которого долго скрывала. Впоследствии стало известно лишь имя малыша — Оскар.

О своих новых отношениях звезда телевидения начала намекать осенью 2024 года, сохраняя в тайне персону загадочного избранника. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась.

