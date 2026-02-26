Леся Никитюк показала подросшего сына Оскара и дала совет (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась свежим материнским контентом. После рождения первенца в июне 2025 года она наслаждается новой важной ролью.

В Instagram звезда фильма "Песики" опубликовала новое фото 8-месячного Оскара. Лицо малыша традиционно скрывают от внимания публики.

Леся Никитюк показала первенца

На фото звезда кормила ребенка, который сидел на своем специальном стуле.

"Не забывайте кормить детей, потому что когда-то они накормят нас", — написала Леся.

В частности, на снимке видно несколько шариков в форме красных сердец и много-много игрушек маленького Оскара, который появился на свет прошлым летом и стал сюрпризом для фанатов Леси Никитюк, которая скрывала беременность буквально до последнего момента.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram @lesia_nikituk

Сын Леси Никитюк: что известно

В июне 2025 года звезда родила первенца, имя и лицо которого долго скрывала. Пока известно лишь имя малыша — Оскар.

О новых отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась в Карпатах.

