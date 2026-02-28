Леся Никитюк показалась с маленьким сыном Оскаром (фото)

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк поделилась свежим семейным контентом. С июня прошлого года она наслаждается новой ролью мамы.

В Instagram звезда украинского телевидения показала 8-месячного Оскара, лицо которого тщательно скрывает от публики.

Леся Никитюк

На фото телеведущая держала на руках малыша, одетого в полосатые штанишки. Леся никак не подписала кадр. Традиционно она не показала лицо первенца, сознательно оберегая его приватность.

Лишь через несколько месяцев после рождения стало известно, что мальчика зовут Оскар. Его папа — военный, морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Личное Леси Никитюк

В июне 2025 года звезда родила первенца, имя и лицо которого долго скрывала. После крещения стало известно лишь имя ребенка — Оскар.

О своих отношениях Леся начала намекать осенью 2024 года. Впоследствии стало известно, что она встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком. А в начале 2025 года пара обручилась в Карпатах.

О беременности звезда телевидения молчала до последнего, уже показав фото с ребенком. А о предстоящем пополнении она узнала во время съемок фильма "Песики", в котором исполнила главную роль — женщина, которая буквально превращает мужчин в собак.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

