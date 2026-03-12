Леся Никитюк показала сына Оскара в полный рост (фото)

Украинская телеведущая и главная актриса фильма "Песики" Леся Никитюк показала сына Оскара, которому совсем скоро исполнится девять месяцев.

В Instagram звездная мама поделилась новым семейным контентом из Хмельницкого.

Леся Никитюк показала сына

На фото Леся держала маленького Оскара на руках, позируя для селфи в зеркале. Традиционно лицо первенца знаменитости скрывают от внимания публики.

Оскар был повернут спиной к камере. Впрочем, на этом кадре можно увидеть малыша в полный рост. Уже в июне мальчику исполнится год.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк родила сына

О своих новых отношениях телеведущая начала намекать осенью 2024 года. Ее избранником стал морской пехотинец Дмитрий Бабчук.

В начале 2025 года пара обручилась. Но свадьбу они еще не сыграли. А в июне того же года у Леси и Дмитрия родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. После крестин осенью стало известно имя малыша — Оскар.

Відео дня

Первую беременность звезда до последнего держала в тайне. О новом статусе она узнала во время съемок фильма "Песики", в котором сыграла главную роль.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук Фото: special_my_profession

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк поделилась целым рядом кадров маленького сына Оскара, который родился прошлым летом.

Телеведущая провела время со своими родителями — Екатериной Петровной и Иваном Ивановичем.

Кроме того, звездная мама назвала продукт, который покорил сердце Оскара.