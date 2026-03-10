Леся Никитюк показала восьмимесячного сына Оскара (фото)

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась целым рядом кадров маленького сына Оскара, который родился прошлым летом.

В Instagram звезда телевидения показала, как проводит время с первенцем, которому в июне исполнится один годик.

Леся Никитюк показала сына

На одном из фото маленький Оскар ползал по полу, разбросав перед тем туалетную бумагу.

Также звезда фильма "Песики" показала, как держит первенца на руках, позируя для селфи в зеркале. В частности, они с Оскаром посетили ипподром.

Сын Леси Никитюк Фото: Instagram lesia_nikituk

"Моменты", — лаконично написала Леся.

"На крузаке катаешь, аграрий что ли?" — обратился в комментариях жених телеведущей Дмитрий Бабчук к ней.

Леся Никитюк с сыном Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном Оскаром Фото: Instagram lesia_nikituk

Личное Леси Никитюк: что известно

О своих новых отношениях главная актриса фильма "Песики" начала намекать осенью 2024 года, не раскрывая персону своего избранника. Впоследствии стало известно, что Леся Никитюк встречается с морским пехотинцем Дмитрием Бабчуком.

Відео дня

В начале 2025 года пара обручилась. Впрочем, свадьбу они еще не сыграли. А в июне того же года у Леси и Дмитрия родился сын, имя и лицо которого они долго скрывали. После крестин осенью стало известно имя малыша — Оскар.

А о беременности, которую телеведущая до последнего держала в тайне, она узнала во время съемок фильма "Песики".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леся Никитюк провела время со своими родителями — Екатериной Петровной и Иваном Ивановичем.

Звезда экрана назвала продукт, который покорил сердце Оскара.

Кроме того, Никитюк поделилась свежим семейным контентом с маленьким сыном.