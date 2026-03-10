Леся Нікітюк показала восьмимісячного сина Оскара (фото)

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк поділилася цілою низкою кадрів маленького сина Оскара, який народився минулого літа.

В Instagram зірка телебачення показала, як проводить час з первістком, якому у червні виповниться один рочок.

Леся Нікітюк показала сина

На одному з фото маленький Оскар повзав по підлозі, розкидавши перед тим туалетний папір.

Також зірка фільму "Песики" показала, як тримає первістка на руках, позуючи для селфі в дзеркалі. Зокрема, вони з Оскаром відвідали іподром.

Син Лесі Нікітюк Фото: Instagram lesia_nikituk

"Моменти", — лаконічно написала Леся.

"На крузаке катаєш, аграрій чи шо?" — звернувся в коментарях наречений телеведучої Дмитро Бабчук до неї.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином Оскаром Фото: Instagram lesia_nikituk

Особисте Лесі Нікітюк: що відомо

Про свої нові стосунки головна акторка фільму "Песики" почала натякати восени 2024 року, не розкриваючи персону свого обранця. Згодом стало відомо, що Леся Нікітюк зустрічається з морським піхотинцем Дмитром Бабчуком.

На початку 2025 року пара заручилася. Втім, весілля вони ще не зіграли. А в червні того ж року в Лесі та Дмитра народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Після хрестин восени стало відомо імʼя малюка — Оскар.

А про вагітність, яку телеведуча до останнього тримала в таємниці, вона дізналася під час зйомок фільму "Песики".

