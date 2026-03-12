Леся Нікітюк показала сина Оскара в повний зріст (фото)

Українська телеведуча та головна акторка фільму "Песики" Леся Нікітюк показала сина Оскара, якому зовсім незабаром виповниться девʼять місяців.

В Instagram зіркова мама поділилася новим сімейним контентом з Хмельницького.

Леся Нікітюк показала сина

На фото Леся тримала маленького Оскара на руках, позуючи для селфі у дзеркалі. Традиційно обличчя первістка знаменитості приховують від уваги публіки.

Оскар був повернутий спиною до камери. Втім, на цьому кадрі можна побачити малюка в повний зріст. Уже в червні хлопчику виповниться рік.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram lesia_nikituk

Леся Нікітюк народила сина

Про свої нові стосунки телеведуча почала натякати восени 2024 року. Її обранцем став морський піхотинець Дмитро Бабчук.

На початку 2025 року пара заручилася. Але весілля вони ще не зіграли. А в червні того ж року в Лесі та Дмитра народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Після хрестин восени стало відомо імʼя малюка — Оскар.

Відео дня

Першу вагітність зірка до останнього тримала в таємниці. Про новий статус вона дізналася під час зйомок фільму "Песики", у якому зіграла головну роль.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: special_my_profession

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леся Нікітюк поділилася цілою низкою кадрів маленького сина Оскара, який народився минулого літа.

Телеведуча провела час зі своїми батьками — Катериною Петрівною та Іваном Івановичем.

Крім того, зіркова мама назвала продукт, який підкорив серце Оскара.