Леся Нікітюк заговорила про різницю у віці з нареченим-воїном (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше висловилася про різницю у віці зі своїм нареченим, морським піхотинцем Дмитром Бабчуком, який молодший за свою обраницю на 9 років.

У свіжому випуску шоу "Є питання" головна акторка фільму "Песики" заговорила про особисте.

"Люди люблять постійно пліткувати, особливо про медійних персон, особливо на такі теми, як різниця у віці. Коли жінка старша за чоловіка, коли дівчина народилася трохи раніше, ніж її майбутній чоловік. Років так на дев'ять, як я", — сказала телеведуча.

Зокрема, Леся наголосила, що особисто її різниця у віці не дратує.

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук Фото: Instagram lesia_nikituk

Особисте життя Лесі Нікітюк

Про свої нові стосунки ведуча та блогерка почала натякати восени 2024 року. Згодом виявилося, що її обранцем став морський піхотинець Дмитро Бабчук.

На початку 2025 року військовий освідчився зірковій коханій. А в червні того ж року в пари народився син, імʼя та обличчя якого вони довго приховували. Лише після хрестин стало відомо імʼя дитини — Оскар.

Цікаво, що першу вагітність Нікітюк приховувала буквально до останнього, повідомивши про поповнення вже під час виписки з пологового в Києві.

Леся Нікітюк із сином Оскаром Фото: Instagram @lesia_nikituk

