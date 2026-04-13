Леся Нікітюк показала підрослого сина Оскара в його перший Великдень (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк уперше зустріла Великдень у статусі мами. Вона зізнається, що це найкраще свято в її житті.

З майже 10-місячним сином Оскаром зірка приїхала до батьків у Хмельницький. Святковими кадрами вона ділилася в Instagram (lesia_nikituk).

Велике церковне свято Леся вирішила провести в родинному колі. Тому разом з Оскаром поїхала з Києва до близьких напередодні 12 квітня. У неділю зранку Нікітюк відвідала церкву, де традиційно посвятила святковий кошик. Після цього на Лесю чекав сніданок у родинному колі.

Зокрема, телеведуча влаштувала з маленьким Оскаром "битву" крашанок, навчаючи його українських традицій.

"Найкращий Великдень", — написала Нікітюк.

Великдень у родині Лесі Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк билася із сином крашанками Фото: Instagram @lesia_nikituk

Особисте життя Лесі Нікітюк

Про свої нові стосунки ведуча шоу "Є питання" почала натякати восени 2024 року. Згодом виявилося, що її серце підкорив військовий — морський піхотинець Дмитро Бабчук.

Відео дня

На початку 2025 року він освідчився Лесі в засніжених Карпатах. А в червні того ж року в пари народився син Оскар, обличчя якого батьки ретельно приховують. Первісток зірки зʼявився на світ у Києві, а його поява стала справжнім сюрпризом для фанатів Нікітюк, яка майстерно приховувала вагітність до останнього.

