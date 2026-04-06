Леся Нікітюк показала сина Оскара: що обговорюють люди (фото)

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує активно ділитися сімейним контентом після того, як у червні минулого року вперше стала мамою.

Майже 10-місячний Оскар хоч і не показує ще свого обличчя, уже став зіркою маминого Instagram (lesia_nikituk).

Леся Нікітюк показала сина Оскара

На нових фото телеведуча позувала для селфі в ліфті. Малюк був у неї на руках. Оскар продемонстрував яскраву зелено-синю шапочку, чим підкорив серця підписників Лесі.

"Я попала на гачок.. зачепив цей чувачок", — написала зірка фільму "Песики".

Традиційно обличчя Оскара залишається за кадром, адже батьки оберігають його приватність.

Леся Нікітюк із сином Фото: Instagram @lesia_nikituk

Леся Нікітюк з Оскаром Фото: Instagram @lesia_nikituk

Що пишуть у коментарях:

"Ну стильові які".

"Як вам личить бути мамою".

"Ну модніки!!!".

"Прикольна шапуля у чувачка. На стилі".

"Всі попали на гачок цього чувачка".

Відео дня

Особисте життя Лесі Нікітюк

Про свої нові стосунки зірка екрану почала натякати восени 2024 року. Згодом виявилося, що її серце підкорив морський піхотинець Дмитро Бабчук.

На початку 2025 року він освідчився Лесі. А в червні того ж року в пари народився син Оскар. Малюк зʼявився на світ у Києві.

