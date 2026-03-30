Леся Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після появи сина: свіжі фото Оскара
Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк показала, як проводить час зі своїм 9-місячним сином Оскаром на дитячому майданчику.
У своєму Instagram зірка фільму "Песики" опублікувала відео, на якому вони разом з малюком катаються на гойдалці.
Леся Нікітюк показалася із сином
Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після народження первістка в червні 2025 року.
"Боже, яким прекрасним стало життя", — написала ведуча.
Крім цього, зірка телебачення показала фото з первістком, на якому видно його маленьку ручку і розбиту пудреницю, ймовірно, після падіння за сприяння Оскара.
"І нарешті куплю собі нову пудру", — написала жартома Леся.
Наречений Лесі Нікітюк показав сина
У цей же день майбутній чоловік української телеведучої, військовослужбовець Дмитро Бабчук, показав нове фото з Оскаром. Морський піхотинець опублікував кадр, як тримає 9-місячного сина на руках у компанії товаришів.
"Проведення інструктажу спєцназу від маленького ковбоя", — написав Дмитро.
Крім того, зірка екрану провела час зі своїми батьками у Хмельницькому — Катериною Петрівною та Іваном Івановичем.