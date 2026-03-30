Леся Никитюк призналась, как изменилась ее жизнь после появления сына: свежие фото Оскара
Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк показала, как проводит время со своим 9-месячным сыном Оскаром на детской площадке.
В своем Instagram звезда фильма "Песики" опубликовала видео, на котором они вместе с малышом катаются на качелях.
Леся Никитюк показалась с сыном
Никитюк призналась, как изменилась ее жизнь после рождения первенца в июне 2025 года.
"Боже, какой прекрасной стала жизнь", — написала ведущая.
Кроме этого, звезда телевидения показала фото с первенцем, на котором видно его маленькую ручку и разбитую пудреницу, вероятно, после падения при содействии Оскара.
"И наконец куплю себе новую пудру", — написала в шутку Леся.
Жених Леси Никитюк показал сына
В этот же день будущий муж украинской телеведущей, военнослужащий Дмитрий Бабчук, показал новое фото с Оскаром. Морской пехотинец опубликовал кадр, как держит 9-месячного сына на руках в компании товарищей.
"Проведение инструктажа спецназа от маленького ковбоя", — написал Дмитрий.
