Стиль жизни Отставка Михаила Федорова
Астафьева, Янович, Мандзюк: какие звезды поддержали Федорова и вышли на митинги (фото)
15 июля стало известно об отставке министра обороны Михаила Федорова. Украинцы не стали молчать и начали собираться на митинги против решения властей.
Звезды активно выступают против отставки эффективного министра, при котором начались серьезные изменения в ходе войны. Фокус рассказывает, кто поддержал Федорова.
Звезды против отставки Федорова
Уже вечером 15 июля в сети "понеслось", а утром 16-го украинцы начали собираться на митинги.
- "Когда пришёл Михаил Федоров, Министерство обороны начало активно отчитываться о конкретных изменениях: реформу оборонных закупок, цифровизацию процессов, борьбу со злоупотреблениями, развитие направления беспилотников, новые подходы к управлению ресурсами и подготовку решений, которых давно ждали военные", — написала блогерша Елена Мандзюк.
- "В 9:00 молчим, в 9:01 кричим", — призвала Маша Ефросинина выходить на митинги.
- "Ну, год назад в июле уже х*рню устроить пытались. Теперь снова хотят. Пока тупо отказываюсь в это верить", — написал Женя Янович.
- "Все это очень печально", — отметил певец Алексеев.
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- "Голосование по новому Кабмину завтра в Раде в 10:00. Будем вести прямую трансляцию. А вдруг в Украине есть парламент?" — написала Маричка Падалко.
- "Настроение на сегодня. Приехала на митинг в уггах. Утром было холодно", — Даша Астафьева посетила протест и появилась в компании Амиля и Рамиля из группы "Курган & Agregat".
- "Эх, чего не успел сделать Федоров, так это протест в смартфоне. Что ж, нам не привыкать. Апликацию нам ещё в детском саду преподавали", — пошутил юморист Василий Байдак.
- "Мы всей правды не знаем, но хотелось бы услышать объяснения президента. Где там и кто об*срался. Или об*срались одни, а увольняют других? У нас такое тоже бывает", — написал Анатолий Анатолич.
- "Михаил Федоров — замечательный министр обороны. Даже те военные и ветераны, которые скептически относились к его назначению на эту должность, со временем изменили своё мнение. Я поддерживаю Михаила! А вы как завтра?" — отметила Рамина.
Ряд блогеров, актёров и певцов поддержали Михаила Федорова и поблагодарили его за эффективные решения, принятые им во время руководства Минобороны.
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