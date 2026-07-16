"Здесь этого не будет": супруга Федорова на фоне протестов сделала важное заявление (фото)

Дизайнер Анастасия Федорова обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать её личную страницу как источник политических сигналов. Она хочет сохранить личные границы и пока не готова публично обсуждать семейные темы в политическом контексте.

Ее заявление прозвучало на фоне активного обсуждения отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. В чем дело — читайте в материале Фокуса.

"Важная просьба! В последние дни сюда приходит много людей из-за Михаила. Я всё прекрасно понимаю — даже лучше, чем вы думаете. Я очень ценю личные границы — свои и своего ребенка. Моя поддержка — это восемь очень непростых лет моей жизни, огромное количество личных решений, ответственности и опыта, который останется за пределами этого инфопространства. Поверьте, в моей реальности контекста политики больше, чем во всех ваших лентах Threads вместе взятых", — подчеркнула Анастасия.

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Заявление Анастасии Федоровой Фото: Instagram

Она попросила не следить за ней в поисках политических инсайдов.

"Эта страница не предназначена для публикаций о первой леди и не является политической трансляцией. Если вы подписались в поисках политических инсайдов или в надежде на прямой обмен информацией — не тратьте свое время. Здесь этого не будет. Спасибо за уважение", — подытожила супруга политика.

Тем временем в разных городах Украины люди выходят на акции в поддержку его кандидатуры, а социальные сети наполнились сообщениями в поддержку министра, который пытается реформировать министерство, погрязшее в скандалах и коррупционных историях.

Опрос Как вы относитесь к решению об отставке министра обороны Михаила Федорова? Опрос открыт до Позитивно, изменения необходимы Негативно, поддерживаю протесты против отставки Не понимаю причин этого решения Трудно определиться Голосувати

Анастасия Федорова родом из Запорожья, окончила факультет иностранной филологии и основала собственный украинский бренд женской одежды COVER. Пара поженилась в 2015 году и воспитывает дочь Марию.

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