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Стиль жизни Отставка Михаила Федорова

"Здесь этого не будет": супруга Федорова на фоне протестов сделала важное заявление (фото)

Анастасия Федорова, социальные сети, Instagram
Дизайнер Анастасия Федорова | Фото: Instagram

Дизайнер Анастасия Федорова обратилась к подписчикам с просьбой не воспринимать её личную страницу как источник политических сигналов. Она хочет сохранить личные границы и пока не готова публично обсуждать семейные темы в политическом контексте.

Ее заявление прозвучало на фоне активного обсуждения отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. В чем дело — читайте в материале Фокуса.

"Важная просьба! В последние дни сюда приходит много людей из-за Михаила. Я всё прекрасно понимаю — даже лучше, чем вы думаете. Я очень ценю личные границы — свои и своего ребенка. Моя поддержка — это восемь очень непростых лет моей жизни, огромное количество личных решений, ответственности и опыта, который останется за пределами этого инфопространства. Поверьте, в моей реальности контекста политики больше, чем во всех ваших лентах Threads вместе взятых", — подчеркнула Анастасия.

Відео дня
Заявление Федоровой на фоне протестов
Заявление Анастасии Федоровой
Фото: Instagram

Она попросила не следить за ней в поисках политических инсайдов.

"Эта страница не предназначена для публикаций о первой леди и не является политической трансляцией. Если вы подписались в поисках политических инсайдов или в надежде на прямой обмен информацией — не тратьте свое время. Здесь этого не будет. Спасибо за уважение", — подытожила супруга политика.

Тем временем в разных городах Украины люди выходят на акции в поддержку его кандидатуры, а социальные сети наполнились сообщениями в поддержку министра, который пытается реформировать министерство, погрязшее в скандалах и коррупционных историях.

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Анастасия Федорова родом из Запорожья, окончила факультет иностранной филологии и основала собственный украинский бренд женской одежды COVER. Пара поженилась в 2015 году и воспитывает дочь Марию.

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