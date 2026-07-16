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Стиль життя Відставка Михайла Федорова

"Тут цього не буде": дружина Федорова на тлі протестів зробила важливу заяву (фото)

Анастасія Федорова, соцмережі, інстаграм
Дизайнерка Анастасія Федорова | Фото: Instagram

Дизайнерка Анастасія Федорова звернулася до підписників із проханням не сприймати її особисту сторінку як джерело політичних сигналів. Вона хоче зберегти особисті кордони та наразі не готова публічно обговорювати родинні теми у політичному контексті.

Її заява з'явилася на тлі активного обговорення звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В чому справа, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Важливе прохання! Останні дні сюди приходить багато людей через Михайла. Все чудово розумію – навіть краще, ніж ви думаєте. Я дуже ціную власні кордони – свої та своєї дитини. Моя підтримка – це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього інфопростору. Повірте, в моїй реальності контексту політики більше, аніж у всіх ваших стрічках Threads разом взятих", – наголосила Анастасія.

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Заява Федорової на тлі протестів
Заява Анастасії Федорової
Фото: Instagram

Вона попросила не стежити за нею в пошуку політичних нсайдів.

"Ця сторінка – не щоб писати про першу леді та не політична трансляція. Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації – не витрачайте свій час. Тут цього не буде. Дякую за повагу", – підсумувала дружина політика.

Тим часом у різних містах України люди виходять на акції підтримки його кандидатури, а соцмережі наповнилися дописами на підтримку міністра, який намагається реформувати міністерство, яке погрузло в скандалах та корупційних історіях.

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Анастасія Федорова родом із Запоріжжя, закінчила факультет іноземної філології та заснувала власний український бренд жіночого одягу COVER. Пара одружилася у 2015 році та виховує доньку Марію.

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