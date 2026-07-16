"Тут цього не буде": дружина Федорова на тлі протестів зробила важливу заяву (фото)

Дизайнерка Анастасія Федорова звернулася до підписників із проханням не сприймати її особисту сторінку як джерело політичних сигналів. Вона хоче зберегти особисті кордони та наразі не готова публічно обговорювати родинні теми у політичному контексті.

Її заява з'явилася на тлі активного обговорення звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В чому справа, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Важливе прохання! Останні дні сюди приходить багато людей через Михайла. Все чудово розумію – навіть краще, ніж ви думаєте. Я дуже ціную власні кордони – свої та своєї дитини. Моя підтримка – це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього інфопростору. Повірте, в моїй реальності контексту політики більше, аніж у всіх ваших стрічках Threads разом взятих", – наголосила Анастасія.

Відео дня

Заява Анастасії Федорової Фото: Instagram

Вона попросила не стежити за нею в пошуку політичних нсайдів.

"Ця сторінка – не щоб писати про першу леді та не політична трансляція. Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації – не витрачайте свій час. Тут цього не буде. Дякую за повагу", – підсумувала дружина політика.

Тим часом у різних містах України люди виходять на акції підтримки його кандидатури, а соцмережі наповнилися дописами на підтримку міністра, який намагається реформувати міністерство, яке погрузло в скандалах та корупційних історіях.

Опитування Як ви ставитеся до рішення про відставку міністра оборони Михайла Федорова? Опитування відкрите до Позитивно, зміни необхідні Негативно, підтримую протести проти відставки Не розумію причин цього рішення Складно визначитись Голосувати

Анастасія Федорова родом із Запоріжжя, закінчила факультет іноземної філології та заснувала власний український бренд жіночого одягу COVER. Пара одружилася у 2015 році та виховує доньку Марію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Хто вона Маріанна Буданова? Все, що відомо про дружину керівника Офісу президента.

Брендовий Великдень: жінка Буданова "засвітила" хустку за 23 тис. грн, а премʼєрка – сорочку за 10.

Тим часом Оля Полякова "зірвалась" на матюки після виступу для Верховної Ради: хто її підтримав.