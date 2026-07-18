Бригадам приказали снять видео в поддержку Сірского: один из бойцов "Скалы" пропал, — Стерненко

Волонтер и бывший советник министра Михаила Федорова заявил, что командирам украинских бригад приказали записать видеообращение в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сергей Стерненко опубликовал в Telegram скриншоты с сообщениями военных, получивших такие указания. Издание "Украинская правда" проверило эту информацию у военных, которые подтвердили получение подобных приказов.

Стерненко опубликовал обращение от военных

По словам одного из военных, скриншоты которого предоставил Стерненко, утром 18 июля командирам бригад поступило распоряжение записать и до 17:00 обнародовать видео в поддержку Сырского.

Другой военный сообщил, что в Десантно-штурмовых войсках задание поступило от командования ДШВ. Еще один собеседник отметил, что подготовку видеороликов поручили коммуникационным подразделениям бригад.

Собеседник УП в Силах обороны также сообщил, что "поставили задачу записать видеообращение для наших комбригов".

Відео дня

"Командирам бригад передали приказ снимать видео в поддержку Сырского. Военных, которые выступают против, подвергают репрессиям", — отметил Сергей Стерненко, который также утверждает, что один из военных скандального подразделения "Скала" опубликовал пост против Сырского, после чего исчез, а его аккаунт удалили. Дополнительных данных или доказательств этой части заявления пока нет.

Перед этим командиры корпусов Национальной гвардии выразили поддержку Игорю Клименко, который может возглавить Министерство обороны, заявив, что он уже многое сделал для армии на посту главы МВД и обладает достаточным опытом для работы на новой должности.

Протесты против отставки Михаила Федорова и за отставку Александра Сырского — что известно

16 июля в Киеве, недалеко от Офиса президента, а также в ряде других городов по всей стране начались акции в поддержку министра обороны Михаила Федорова, на которых впоследствии стали открыто говорить о том, что необходимо отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которого постоянно критикуют военные и ветераны.

Вскоре разразился скандал из-за заявлений о якобы оказываемом давлении на военнослужащих, поддерживающих протесты в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова. После публикации таких обвинений командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди опроверг информацию о каких-либо репрессиях, а в Офисе президента назвали инцидент "неудачной попыткой чрезмерно контролировать ситуацию".

Впрочем, о выговоре от Сирского сообщил комбат "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Александр Сырский якобы "затыкает рот" военным, введя запрет на любые коммуникации. Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о том, что военнослужащим якобы запрещены публичные выступления и общение со СМИ.

А на митинге против увольнения министра обороны Михаила Федорова представители Военной службы правопорядка (ВСП), по словам очевидцев, пытались задержать одного из военнослужащих. После того, как участники акции начали скандировать "Позор!", они покинули место проведения протеста.