"Позор": на акции против отставки Федорова представители ВСП хотели задержать военного (видео)

На митинге против увольнения министра обороны Михаила Федорова представители Военной службы правопорядка (ВСП), по словам очевидцев, пытались задержать одного из военнослужащих. После того как участники акции начали скандировать "Позор!", они покинули место проведения протеста.

В частности, на странице в Telegram издания "Киев 24" было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент попытки представителей ВСП задержать военнослужащего во время митинга против отставки министра обороны Михаила Федорова.

На записи видно, что после вмешательства присутствующих и криков "Позор!" представители ВСП прекратили свои действия и уехали с места происшествия.

Позже ситуацию прокомментировал волонтер и блогер Сергей Стерненко. По его словам, во время протеста представители ВСП действительно пытались задержать военнослужащего, однако в итоге покинули место после реакции участников акции.

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Кроме того, Стерненко заявил, что, по имеющейся у него информации, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский якобы отдал приказ выявлять военных, поддержавших протест, и как можно скорее возвращать их из отпусков, а также угрожать им наказанием.

В то же время на момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны Генерального штаба ВСУ, Военной службы правопорядка или самого Александра Сырского не поступало.

Митинг в связи с отставкой Федорова — что об этом известно

Напомним, что 16 июля в центре Киева прошла акция в поддержку министра обороны Михаила Федорова после того, как президент Владимир Зеленский не предложил его кандидатуру в новый состав правительства. Участники протеста призвали власти пересмотреть это решение и оставить Федорова на должности.

В частности, протесты прошли в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Черкассах, Луцке, Тернополе, Виннице и ряде других областных центров. Но все же самая массовая акция прошла возле театра имени Ивана Франко в Киеве. В целом к участию в мирных митингах украинцев накануне призвал ветеран Дмитрий Козятинский.

Кроме того, Фокус писал, что увольнение Михаила Федорова вызвало широкий резонанс в обществе. Помимо митингов в его поддержку, в соцсетях решение президента активно обсуждали политики, военные, ветераны, волонтеры и общественные деятели — большинство из них призывало оставить Федорова на должности, хотя раздавались и голоса в поддержку кадровых перемен.

Стоит отметить, что 15 июля Владимир Зеленский заявил, что одной из причин увольнения Михаила Федорова стали разногласия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по вопросам ведения войны. Президент также пояснил, что ожидает от нового руководства Минобороны улучшения работы в сфере мобилизации.