"Картонные протесты": в Украине продолжаются митинги в связи с увольнением Федорова — что известно (фото, видео)

В Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре и других городах Украины 16 июля начались "картонные протесты" против отставки министра обороны Михаила Федорова. Самая массовая акция проходит возле театра имени Франко в Киеве.

Фокус собрал всю известную на данный момент информацию о протестах против отставки Федорова.

Накануне ветеран Дмитрий Козятинский призвал выйти на мирный протест на площадь Франко в Киеве. Он заявил, что украинцы должны выразить президенту свое несогласие с кадровыми перестановками в правительстве и заменой эффективных министров.

"Невозможно больше терпеть то, что происходит с нашим правительством. Министра обороны отстраняют от должности в разгар эффективных реформ", — сказал Козятинский.

Призыв быстро распространился в соцсетях. Журналистка Янина Соколова опубликовала список мест проведения акций в разных городах Украины. Протесты анонсировали, в частности, в Харькове, Львове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Черкассах, Луцке, Тернополе, Виннице и других областных центрах.

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После 9:00 люди начали выходить на акции в поддержку Федорова. По сообщениям местных СМИ, в разных городах на протесты собрались от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В Киеве протестующие заполнили площадь и сквер возле театра Франко, держа в руках плакаты с призывами не увольнять министра.

Отставка Федорова: реакция социальных сетей

Параллельно в соцсетях решение об отставке Федорова подверглось критике со стороны военных, журналистов и представителей гражданского общества. Главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко назвал его "политической ошибкой Зеленского", а журналистка Наталья Гуменюк заявила, что это одна из самых больших ошибок президента. Руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская также считает, что увольнение Федорова станет "одной из самых больших ошибок" и может дорого обойтись Украине.

В противовес поддержке Федорова командиры 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") и 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский ("Корнет") публично поддержали возможное назначение Игоря Клименко министром обороны. Они заявили, что во время работы на посту главы МВД он уделял значительное внимание потребностям войск, поддерживал реформу перехода армии на корпусную систему и обеспечение подразделений Нацгвардии.

По словам Прокопенко, Клименко также обладает достаточным опытом для решения вопросов мобилизации и работы территориальных центров комплектования. Оболенский подчеркнул, что глава МВД уже руководил крупным министерством, реформировал боевые подразделения и способствовал созданию корпусов "Азов" и "Хартия". По его мнению, Клименко "достоин своего нового вызова".

Ровно

В Ровно 16 июля около 50 человек вышли на Театральную площадь, чтобы выразить несогласие с отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. Участники акции заявили, что считают его эффективным руководителем и выступают против кадровых перестановок во время войны.

Участник протеста Владимир заявил, что сильная власть должна работать с профессионалами, а не избавляться от тех, кто показывает результат. Другая участница, Ольга, назвала отставку "выстрелом себе в ногу" и заявила, что, по её мнению, власть выбирает "удобных, а не эффективных" руководителей.

Ольга с мужем присоединились к акции в Ровно Фото: Суспiльне

Полтава

В Полтаве на акцию возле театра имени Гоголя собралось около 100 человек. Они заявили, что выступают против решения о замене Михаила Федорова на посту министра обороны.

По словам участницы протеста Евгении Васюк, за полгода работы Федоров продемонстрировал результаты, в частности в области развития беспилотных систем и военных технологий. На акцию люди принесли плакаты с надписями "Или Федоров, или выборы", "Федоров — единственная надежда" и "Позорные решения отдаляют нас от победы".

Протестующие возле театра им. Гоголя. Полтава. Фото: Суспільне

Николаев

В Николаеве около 45 человек собрались у здания городского совета, чтобы выразить протест против отставки Михаила Федорова. Участники держали плакаты с призывами не увольнять министра и критиковали кадровые перестановки в правительстве.

Участник протеста Валентин заявил, что частые перестановки в Кабинете министров не позволяют реализовать начатые реформы. Участница Ирина сказала, что не согласна с кадровой политикой властей и считает Федорова эффективным министром. После митинга люди прошли шествием по центральной улице Соборной, скандируя: "Верните Федорова" и "Руки прочь от Федорова".

Участники протеста, 16 июля 2026 года, Николаев. Фото: Суспiльне

Тернополь

В Тернополе возле областной военной администрации на протест собралось почти 100 человек. Они заявили, что выступают против увольнения Михаила Федорова, и призвали оставить его на должности.

Участник акции Виктор Ладий заявил, что за время работы Федорова увеличилось количество ударов по России и начались положительные изменения в военной промышленности. Другие протестующие также заявили, что не видят оснований для его отставки и считают, что не стоит менять руководителя, когда, по их мнению, реформы уже дают результат. Люди принесли плакаты, в частности с надписями "Меняйте пленных, а не Федорова" и "Я лягу, но Михаил не выйдет из Министерства обороны".

Участники акции в Тернополе Фото: Суспiльне

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Ранее СМИ сообщали, что между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским якобы возникли разногласия по поводу ведения войны. Также сообщалось, что после возможного перехода Игоря Клименко в Министерство обороны Министерство внутренних дел может возглавить Иван Выговский.

После отставки Федорова об уходе заявили и советники министра обороны. В частности, о своём уходе сообщили волонтёр Сергей Стерненко и Сергей Бескрестнов ("Флеш").