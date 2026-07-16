"Картонкові протести": в Україні тривають мітинги через звільнення Федорова, що відомо (фото, відео)

У Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі та інших містах України 16 липня розпочалися "картонкові протести" проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Найбільша акція проходить біля театру імені Франка в Києві.

Фокус зібрав усе, що відомо про протести проти відставки Федорова наразі.

Напередодні ветеран Дмитро Козятинський закликав вийти на мирний протест на площу Франка в Києві. Він заявив, що українці мають показати президенту свою незгоду з кадровими перестановками в уряді та заміною ефективних міністрів.

"Неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних реформ", — сказав Козятинський.

Заклик швидко поширили в соцмережах. Журналістка Яніна Соколова опублікувала перелік локацій для акцій у різних містах України. Протести анонсували, зокрема, у Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Черкасах, Луцьку, Тернополі, Вінниці та інших обласних центрах.

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Після 9:00 люди почали виходити на акції підтримки Федорова. За повідомленнями місцевих медіа, у різних містах на протести зібралися від кількох десятків до кількох сотень людей. У Києві протестувальники заповнили площу та сквер біля театру Франка, тримаючи плакати із закликами не звільняти міністра.

Відставка Федорова: реакція соцмереж

Паралельно у соцмережах рішення про відставку Федорова розкритикували військові, журналісти та представники громадського сектору. Головний редактор Європейської правди Сергій Сидоренко назвав його "політичною помилкою Зеленського", а журналістка Наталія Гуменюк заявила, що це одна з найбільших помилок президента. Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська також вважає, що звільнення Федорова стане "однією з найбільших помилок" і може дорого коштувати Україні.

У противагу підтримці Федорова командири 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") та 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський ("Корнет") публічно підтримали можливе призначення Ігоря Клименка міністром оборони. Вони заявили, що під час роботи на посаді глави МВС він приділяв значну увагу потребам війська, підтримував реформу переходу армії на корпусну систему та забезпечення підрозділів Нацгвардії.

За словами Прокопенка, Клименко також має достатній досвід для вирішення питань мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування. Оболєнський наголосив, що очільник МВС вже керував великим міністерством, реформував бойові підрозділи та сприяв створенню корпусів "Азов" і "Хартія". На його думку, Клименко "гідний свого нового виклику".

Рівне

У Рівному 16 липня близько 50 людей вийшли на Театральну площу, щоб висловити незгоду зі звільненням Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники акції заявили, що вважають його ефективним керівником і виступають проти кадрових змін під час війни.

Протестувальник Володимир сказав, що сильна влада має працювати з професійними людьми, а не позбавлятися тих, хто показує результат. Інша учасниця, Ольга, назвала відставку "пострілом собі в ногу" і заявила, що, на її думку, влада обирає "зручних, а не ефективних" керівників.

Ольга з чоловіком долучилися до акції у Рівному Фото: Суспiльне

Полтава

У Полтаві на акцію біля театру імені Гоголя зібралися близько 100 людей. Вони заявили, що виступають проти рішення замінити Михайла Федорова на посаді міністра оборони.

За словами учасниці протесту Євгенії Васюк, за пів року роботи Федоров продемонстрував результат, зокрема у розвитку безпілотних систем та військових технологій. На акцію люди принесли плакати з написами "Або Федоров, або вибори", "Федоров — єдина надія" та "Ганебні рішення віддаляють нас від перемоги".

Протестувальники біля театру ім. Гоголя. Полтава. Фото: Суспільне

Миколаїв

У Миколаєві близько 45 людей зібралися біля міської ради на протест проти відставки Михайла Федорова. Учасники тримали плакати із закликами не звільняти міністра та критикували кадрові зміни в уряді.

Протестувальник Валентин заявив, що часті перестановки в Кабінеті Міністрів не дають можливості реалізувати розпочаті реформи. Учасниця Ірина сказала, що не погоджується з кадровою політикою влади та вважає Федорова ефективним міністром. Після мітингу люди пройшли ходою центральною вулицею Соборною, вигукуючи: "Поверніть Федорова" та "Руки геть від Федорова".

Учасники протесту, 16 липня 2026 року, Миколаїв. Фото: Суспiльне

Тернопіль

У Тернополі біля обласної військової адміністрації на протест зібралися майже 100 людей. Вони заявили, що виступають проти звільнення Михайла Федорова і закликали залишити його на посаді.

Учасник акції Віктор Ладій сказав, що за час роботи Федорова збільшилася кількість ударів по Росії та почалися позитивні зміни у військовій промисловості. Інші протестувальники також заявили, що не бачать підстав для його відставки та вважають, що не варто змінювати керівника, коли, на їхню думку, реформи вже дають результат. Люди принесли плакати, зокрема з написами "Міняйте полонених, а не Федорова" та "Я ляжу, але Михайло не вийде з Міністерства оборони".

Учасники акції у Тернополі Фото: Суспiльне

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Раніше ЗМІ повідомляли, що між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським нібито виникли розбіжності щодо ведення війни. Також повідомлялося, що після можливого переходу Ігоря Клименка до Міністерства оборони Міністерство внутрішніх справ може очолити Іван Виговський.

Після відставки Федорова про звільнення заявили й радники міністра оборони. Зокрема, про свій відхід повідомили волонтер Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов ("Флеш").