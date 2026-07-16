Федорова звільняють з Міноборони: реакція суспільства, протести та що кажуть нардепи та військові

Звільнення міністра оборони України Михайла Федорова, який вже встиг попрощатись, викликало резонанс у суспільстві. Прямо зараз у центрі Києва люди збираються на протест, а соцмережі переповнені емоційними постами "за" та "проти" рішення президента Зеленського.

Михайло Федоров став міністром оборони України лише в січні. Тому його несподіване звільнення з поста після того, як у відставку відправили прем'єрку Юлію Свириденко, викликало бурхливе обговорення в українському сегменті соцмереж. Фокус зібрав реакції відомих політиків, блогерів, військових та пересічних українців на звільнення Федорова.

Михайло Федоров 15 липня в Telegram підтвердив, що йде з посади міністра оборони України. Та підкреслив, що не встиг завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони "за стандартами НАТО та здорового глузду".

"Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни… Вірю, що саме героїчний український народ сформує цю інституційну культуру", — зазначив Федоров.

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12 липня Володимир Зеленський оголосив про "зміну політичної стратегії України" й оновлення уряду. Він подякував на той час чинній прем'єрці Юлії Свириденко за роботу. 14 липня Рада підтримала відставку Свириденко й усього уряду. В Україні відставка прем'єр-міністра автоматично веде до відставки всього Кабміну. Нового прем'єра призначає Верховна Рада за поданням президента. Після цього парламент призначає міністрів: очільників Міністерства оборони й Міністерства закордонних справ – за поданням президента, решту членів уряду – за поданням прем'єра. Це заплановано на 16 липня. У цей же день на протести в різних містах України вийшли громадяни, які незадоволені рішення президента Володимира Зеленського усунути з поста Михайла Федорова та, ймовірно, замінити його на Ігоря Клименка, який зараз очолює МВС.

Пости "за" та "проти" рішення президента з'являються і у соцмережах.

Звільнення Михайла Федорова — які аргументи противників рішення

Незгоду із звільненням Михайла Федорова українці висловили у коментарях під постами Володимира Зеленського.

"В якому місці народжуються такі рішення, маю на увазі Михайла Федорова, у пана президента?! Якщо постійно дякувати українському народові та ВСУ, може потрібно прислухатися до тих, кому так щиро дякуєте?!" – пишуть люди в коментарях, підкреслюючи, що зняття Федорова – це "погане рішення".

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Ветеран Дмитро Козятинський, який збирав і попередню акцію протесту за збереження незалежності НАБУ та САП, першим закликав людей висловити свою думку, щодо рішення президента та навіть відправив лист-повідомлення про акцію під театром Франка до КМДА.

Ветеран Дмитро Козятинський знов зібрав протест проти дій президента Фото: Скріншот

"Друзі, неможливо більше терпіти те, що відбувається з нашим урядом. Міністра оборони знімають з посади під час ефективних (нарешті!) реформ, замінюючи його на людину, при якій про будь-які реформи можна буде забути. Ми ніколи не переможемо Росію, поки в нашій армії та наших міністерствах царюють такий самий тотальний нафталін і корупція", — зазначив ветеран.

Артур Переверзєв, керівник проєкту реформи оборонних закупівель, зазначив, що у системі Міноборони працює із 2014 року і бачив вже сімох міністрів оборони і Федоров — другий на його пам'яті міністр, який "по-перше, справді міністр оборони, а не міністр міністерства, чи збройних сил, чи тилу збройних сил. А по друге — справді на своєму місці, і процеси які почали відбуватися – м'яко сказати, були правильні".

Михайла Федорова називають чи не найкращим міністром оборони Фото: Скріншот

"У мене навіть з'явилася надія, що воно не пороблено, і що реальні зміни — можливі, більше того — не такі вже і складні, якщо знати що ти робиш і задля чого", — підкреслив Переверзєв.

Ветерани та діючі військові, які мали змогу опублікувати дописи, віддали належне реформам у Міноборони. Так, В'ячеслав Білковський, військовослужбовець та депутат Херсонської міськради, написав, що як військовий, який бачить його роботу зсередини, вважає, що зняти цього міністра з посади – це злочин: "Із всіх тих міністрів оборони, що були у нас з початку повномасштабного вторгнення — це найкращий. Так, він не ідеальний, але ті процеси, що він почав запускати — дуже позитивні для війська".

Військові та ветерани висловились "за" Федорова на посту міністра оборони Фото: Скріншот

Народні депутати також висловились про звільнення Михайла Федорова. Так, нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що не буде голосувати за новий склад уряду.

"Не хочу підтримувати цей цирк. Прокоментую два кадрові рішення, які зараз озвучують як уже ухвалені. Звільнення Федорова виглядає як покарання за високу довіру, результати та перекриті схеми на оборонних закупівлях. Ці підозри дивують іноземців та збурюють українське суспільство аж до протесту завтра о 9.00 в Києві біля театру Франка, а також в інших містах. Сподіваюся, що парламенту вистачить суб'єктності нарешті почати ставити питання й пам'ятати, що у війні найголовніші, про кого треба пам'ятати, – це військові. У нас, звісно, війна дронів, але давайте у ній не забувати про людей", – написала вона.

Також із своєю позицією визначилась Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"). Сказала, що прийде на протести і повідомила, як голосуватиме: "Моя позиція щодо сьогодні: голосую за Кабмін, Сибігу, Виговського. Це про стабільність держави. НЕ голосую за Клименка проти Федорова. Планую відвідати протести".

Мар'яна Безугла вже заявила, що прийде на протести Фото: Скріншот

А потім опублікувала фото із зали засідань.

Безугла вимагає відставки Сирського Фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин вже опублікував фото із протестами в Києві та зазначив, що в Україні влада "або чує суспільство і діє в його інтересах, або суспільство нагадує владі про таку потребу".

Народна депутатка зі Львова Наталя Піпа (фракція "Голос") також зазначила, що Михайло Федоров має її підтримку.

Народні депутати кажуть, що не голосуватимуть проти Федорова Фото: Скріншот

Висловився і народний депутат Богдан Яременко (фракція "Слуга народу") він одразу зазначив, що в нього немає персональних причин чи зацікавлення підтримувати міністра Федорова, але він вважає його корисним на посаді, яку він втратив внаслідок відставки уряду.

Навіть у фракції "Слуга народу" є голоси проти рішення президента Фото: Скріншот

"Я не голосував за цю відставку не маючи чітких, зрозумілих публічних чи непублічних пояснень її потреби… Тому завтра я не зможу підтримати запропоновану кандидатуру, оскільки увесь процес заміни міністра оборони викликає моє повне нерозуміння і розчарування", — написав він, зазначивши, що не вважає кандидатуру Клименка підходящою.

Свою думку про звільнення Федорова також висловив ексголова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

"Сама заміна міністра під час війни може бути виправданою, наприклад, коли керівник не виконує завдання, втрачає контроль або не забезпечує потрібного результату, – написав він. – Однак у випадку Федорова суспільству поки не пояснили, які саме рішення він провалив, за якими критеріями оцінювалася його робота і чому продовження його каденції стало неможливим".

Найєм зазначив, що "парламентська більшість, вірогідно, підтримає президентське рішення, тому негайної політичної кризи або втрати контролю над урядом не виникне". Однак, на його думку, "формальна підтримка не означатиме, що депутати та урядовці вважають це рішення переконливим, справедливим або правильним для державної системи. Коли важливі кадрові рішення подаються як остаточні та не передбачають змістовної внутрішньої дискусії, лояльність поступово стає пасивною".

Катерина Коберник, співзасновниця та головна редакторка українського інтернет-видання "Бабель", яке недавно писало про знущання та самогубства у полку "Скеля", висловилась "на перспективу": "Попереду найважча зима. Справді найважча, а не як лякали раніше. Ми до неї не готові. Сьогодні президент, на мою думку, зробив її важчою".

Катерина Коберник попередила про важку зиму Фото: Скріншот

Звільнення Михайла Федорова – які аргументи в тих, хто підтримує це рішення

Підполковник ЗСУ та колишній політтехнолог Тарас Березовець в своєму пості загалом підтримав Михайла Федорова, написавши, що той "найбільш повно відповідав займаній посаді з усіх міністрів оборони від часу повномасштабного вторгнення", що можуть підтвердити багато військових, але в той же час зазначив, що міністрові бракувало "правильного спілкування та такту з вищими військовими органами, що створювало непотрібний емоційний фон".

Є пости, які пояснюють, чому відставка Федорова - це не трагедія Фото: Скріншот

Також "охолоджуючий" пост написав відомий волонтер Роман Донік, підкресливши, що у роботі Федорова є як плюси так і мінуси.

"В чомусь він дуже ефективний, а в чомусь просто погіршує ситуацію через брак досвіду, незнання матеріалу і нестачу часу чи небажання розбиратись. Але хочу нагадати, що зовсім недавно самого Федорова на минулій посаді звинувачували в завищенні цін і отриманні грошей із дронів через якісь "прокладки". Щось там про закупівлю дронів, спецзв'язок і таке інше. Це робили ті ж люди, які зараз розповідають що він поборов корупцію в МО", – зазначив волонтер.

Донік також вказав на недоліки в роботі Федорова: "Нема розуміння процесів у самому війську і немає людей, які можуть дати це розуміння. Грошове забезпечення прорахували чисто математично без урахування суміжних процесів. Додали грошей. І нічого не змінилось і не зміниться", – нагадав він.

Відомий військовослужбовець та блогер Станіслав Бунятов (блог "Говорять Снайпер") просто зазначив, що сподівається на те, що Федоров займе "якесь нормальне місце, пов'язане з оборонкою, і наведе там порядок, бо окрім МО, зламаних ніг, на яких оборона не ходить, у нас дуже багато".

Деякі вважають, що Федорову знайдуть місце Фото: Скріншот

Командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко подякував Михайлу Федорову за його роботу та підтримав призначення Ігоря Клименка на посаду міністра оборони. За його словами, саме Клименко активно працював над переходом армії на корпусну систему. А також він "постійно відстоює інтереси військовослужбовців Національної гвардії та уважно ставиться до належного забезпечення підрозділів НГУ", тому Прокопенко впевнений, що відтепер такий підхід буде застосований до бійців усіх структур, які захищають Україну на передовій.

Командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко "за" Клименка Фото: Скріншот

"Ігор Клименко також має достатньо досвіду та розуміється на налаштуванні процесів, аби навести лад в питанні з мобілізацією та роботою ТЦК — одному з критичних для нашого війська на сьогоднішній день", — сказав командир.

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Нагадаємо, після усунення Михайла Федорова з посади міністра оборони, подав рапорт про звільнення заступник командувача ПС ЗСУ Павло Єлізаров.

Раніше інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.