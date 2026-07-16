Йде після усунення Федорова: у відставку подав заступник командувача ПС ЗСУ Павло Єлізаров

У рапорті про звільнення Єлізаров зазначив, що Михайло Федоров був ініціатором важливих реформ, а тому після його звільнення, сам він "не бажає" залишатись у ЗСУ.

"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!", — написав Павло Єлізаров у соцмережах.

Рапорт Єлізарова про звільнення Фото: Соцмережі

Замкомандувача Повітряних Сил ЗСУ прямо указав у рапорті, який адресовано Командувачу Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножко, що подає у відставку через усунення Михайла Федорова з

"Прошу звільнити мене, полковника Єлізарова Павла Олександровича, з посади заступника командувача Повітряних Сил Збройних Сил України у зв'язку зі звільненням Міністра оборони України Михайла Федорова, ініціатора стратегічних реформ в галузі протиповітряної оборони країни, блокування яких спричинить численні жертви та руйнування в Україні у результаті агресії Російської Федерації", — зазначено у рапорті.

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Єлізаров повідомив, що бажання продовжувати військову службу у Збройних Силах України "не висловлює", як і проходити військову службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

"Особову справу після звільнення прошу направити до Печерського РТЦК та СП у м. Києві. Маю честь", — резюмував полковник Єлізаров.

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Також президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" повідомив, що планує внести кандидатуру Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України.