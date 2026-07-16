После отстранения Федорова: в отставку ушел заместитель командующего ВВС ВСУ Павел Елизаров

В отчете об увольнении Елизаров отметил, что Михаил Федоров был инициатором важных реформ, и поэтому после его увольнения он сам "не желает" оставаться в ВСУ.

"К сожалению, на пятый год войны я написал рапорт об увольнении из ВСУ. Я считаю, что отстранение М. Федорова — это большое зло для обороноспособности страны. Слава Украине!", — написал Павел Елизаров в соцсетях.

Рапорт Елизарова об увольнении Фото: Соцсети

Заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ прямо указал в рапорте, адресованном командующему Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал--лейтенанту Анатолию Кривоножко, что подает в отставку в связи с отстранением Михаила Федорова от

"Прошу освободить меня, полковника Павла Александровича Елизарова, от должности заместителя командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в связи с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова, инициатора стратегических реформ в сфере противовоздушной обороны страны, блокирование которых приведет к многочисленным жертвам и разрушениям в Украине в результате агрессии Российской Федерации", — говорится в рапорте.

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Елизаров сообщил, что "не выражает" желания продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины, равно как и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности.

"Прошу направить личное дело после увольнения в Печерский РТЦК и СП в г. Киеве. Имею честь", — подытожил полковник Елизаров.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

Кроме того, президент Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" сообщил, что планирует выдвинуть кандидатуру Игоря Клименко на должность министра обороны Украины.