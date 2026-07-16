Федорова увольняют из Минобороны: реакция людей, протесты и что говорят народные депутаты и военные

Увольнение министра обороны Украины Михаила Федорова, который уже успел попрощаться, вызвало резонанс в обществе. Прямо сейчас в центре Киева люди собираются на протест, а социальные сети переполнены эмоциональными постами "за" и "против" решения президента Зеленского.

Михаил Федоров стал министром обороны Украины лишь в январе. Поэтому его неожиданное увольнение с поста после того, как в отставку отправили премьер-министра Юлию Свириденко, вызвало бурное обсуждение в украинском сегменте социальных сетей. Фокус собрал реакции известных политиков, блогеров, военных и рядовых украинцев на увольнение Федорова.

Михаил Федоров 15 июля в Telegram подтвердил, что уходит с поста министра обороны Украины. При этом он подчеркнул, что не успел завершить организационную трансформацию Министерства обороны "в соответствии со стандартами НАТО и здравого смысла".

"Новую структуру запустили, многих уволили, начали множество процессов. Но нужно было еще более решительно увольнять людей, которые тормозили перемены… Верю, что именно героический украинский народ сформирует эту институциональную культуру", — отметил Федоров.

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12 июля Владимир Зеленский объявил об "изменении политической стратегии Украины" и обновлении правительства. Он поблагодарил действовавшую на тот момент премьер-министра Юлию Свириденко за работу. 14 июля Рада поддержала отставку Свириденко и всего правительства. В Украине отставка премьер-министра автоматически ведет к отставке всего Кабмина. Нового премьера назначает Верховная Рада по представлению президента. После этого парламент назначает министров: руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел — по представлению президента, остальных членов правительства — по представлению премьера. Это запланировано на 16 июля. В этот же день на протесты в разных городах Украины вышли граждане, недовольные решением президента Владимира Зеленского отстранить от должности Михаила Федорова и, вероятно, заменить его на Игоря Клименко, который сейчас возглавляет МВД.

Посты "за" и "против" решения президента появляются и в социальных сетях.

Увольнение Михаила Федорова — какие аргументы приводят противники этого решения

Украинцы выразили несогласие с увольнением Михаила Федорова в комментариях под постами Владимира Зеленского.

"Где же принимаются такие решения — я имею в виду Михаила Федорова — у пана президента?! Если постоянно благодарить украинский народ и ВСУ, может, стоит прислушаться к тем, кому вы так искренне благодарите?!" – пишут люди в комментариях, подчеркивая, что отстранение Федорова – это "плохое решение".

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Ветеран Дмитрий Козятинский, который организовывал и предыдущую акцию протеста за сохранение независимости НАБУ и САП, первым призвал людей высказать своё мнение по поводу решения президента и даже направил письмо с уведомлением об акции у театра Франко в КГГА.

Ветеран Дмитрий Козятинский вновь организовал акцию протеста против действий президента Фото: Скриншот

"Друзья, больше невозможно терпеть то, что происходит с нашим правительством. Министра обороны отстраняют от должности в разгар эффективных (наконец-то!) реформ, заменяя его человеком, при котором о каких-либо реформах можно будет забыть. Мы никогда не победим Россию, пока в нашей армии и наших министерствах царят такой же тотальный застой и коррупция", — отметил ветеран.

Артур Переверзев, руководитель проекта реформы оборонных закупок, отметил, что работает в системе Минобороны с 2014 года и сменил уже семерых министров обороны, а Федоров — второй, насколько он помнит, министр, который "во-первых, действительно министр обороны, а не министр министерства, вооруженных сил или тыла вооруженных сил. А во-вторых — действительно на своем месте, и процессы, которые начали происходить, — мягко говоря, были правильными".

Михаила Федорова называют, пожалуй, лучшим министром обороны Фото: Скриншот

"У меня даже появилась надежда, что это не обман, и что реальные изменения — возможны, более того — не так уж и сложны, если знать, что ты делаешь и ради чего", — подчеркнул Переверзев.

Ветераны и действующие военнослужащие, у которых была возможность опубликовать свои сообщения, высоко оценили реформы в Минобороны. Так, Вячеслав Билковский, военнослужащий и депутат Херсонского горсовета, написал, что как военный, который видит его работу изнутри, считает, что отстранить этого министра от должности — это преступление: "Из всех министров обороны, которые были у нас с начала полномасштабного вторжения, — это лучший. Да, он не идеален, но те процессы, которые он начал запускать, — очень позитивны для войска".

Военные и ветераны высказались "за" Федорова на посту министра обороны Фото: Скриншот

Народные депутаты также высказались по поводу отставки Михаила Федорова. Так, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун заверила, что не будет голосовать за новый состав правительства.

"Не хочу поддерживать этот цирк. Прокомментирую два кадровых решения, которые сейчас представляют как уже принятые. Увольнение Федорова выглядит как наказание за высокое доверие, достигнутые результаты и пресечение махинаций в сфере оборонных закупок. Эти подозрения удивляют иностранцев и возмущают украинское общество вплоть до протеста завтра в 9:00 в Киеве возле театра Франко, а также в других городах. Надеюсь, что парламенту хватит самостоятельности, чтобы наконец начать задавать вопросы и помнить, что на войне самые главные, о ком нужно помнить, – это военные. У нас, конечно, война дронов, но давайте в ней не забывать о людях", – написала она.

Также определилась со своей позицией Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"). Она заявила, что придет на протесты, и сообщила, как будет голосовать: "Моя позиция на сегодня: голосую за Кабмин, Сибигу, Выговского. Речь идет о стабильности государства. НЕ голосую за Клименко против Федорова. Планирую посетить протесты".

Марьяна Безуглая уже заявила, что придет на протесты Фото: Скриншот

А потом опубликовала фото из зала заседаний.

Безугла требует отставки Сырского Фото: Марьяна Безуглая/Facebook

Заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин уже опубликовал фотографии с протестов в Киеве и отметил, что в Украине власть "либо прислушивается к обществу и действует в его интересах, либо общество напоминает власти об этой необходимости".

Народный депутат из Львова Наталья Пипа (фракция "Голос") также отметила, что Михаил Федоров пользуется ее поддержкой.

Народные депутаты заявляют, что не будут голосовать против Федорова Фото: Скриншот

Высказался и народный депутат Богдан Яременко (фракция "Слуга народа"); он сразу отметил, что у него нет личных причин или заинтересованности в поддержке министра Федорова, но он считает его полезным на той должности, которую тот потерял в результате отставки правительства.

Даже во фракции "Слуга народа" есть голоса, выступающие против решения президента Фото: Скриншот

"Я не голосовал за эту отставку, не имея четких, понятных публичных или непубличных объяснений ее необходимости… Поэтому завтра я не смогу поддержать предложенную кандидатуру, поскольку весь процесс замены министра обороны вызывает у меня полное непонимание и разочарование", — написал он, отметив, что не считает кандидатуру Клименко подходящей.

Своё мнение об увольнении Федорова также высказал бывший глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Сама по себе замена министра во время войны может быть оправданной, например, когда руководитель не выполняет задачи, теряет контроль или не обеспечивает нужного результата, — написал он. – Однако в случае с Федоровым обществу пока не объяснили, какие именно решения он провалил, по каким критериям оценивалась его работа и почему продолжение его пребывания в должности стало невозможным".

Найем отметил, что "парламентское большинство, по всей вероятности, поддержит решение президента, поэтому немедленного политического кризиса или потери контроля над правительством не возникнет". Однако, по его мнению, "формальная поддержка не будет означать, что депутаты и правительственные чиновники считают это решение убедительным, справедливым или правильным для государственной системы. Когда важные кадровые решения представляются как окончательные и не предусматривают содержательной внутренней дискуссии, лояльность постепенно становится пассивной".

Екатерина Коберник, соучредительница и главный редактор украинского интернет-издания "Бабель", которое недавно писало об издевательствах и самоубийствах в полку "Скала", высказалась "на перспективу": "Впереди самая тяжелая зима. Действительно самая тяжелая, а не такая, как нас пугали раньше. Мы к ней не готовы. Сегодня президент, на мой взгляд, сделал ее еще тяжелее".

Екатерина Коберник предупредила о суровой зиме Фото: Скриншот

Увольнение Михаила Федорова — какие аргументы приводят те, кто поддерживает это решение

Подполковник ВСУ и бывший политтехнолог Тарас Березовец в своём посте в целом поддержал Михаила Федорова, написав, что тот "наиболее полно соответствовал занимаемой должности из всех министров обороны со времени полномасштабного вторжения", что могут подтвердить многие военные, но в то же время отметил, что министру не хватало "правильного общения и такта с высшими военными органами, что создавало ненужный эмоциональный фон".

Есть посты, в которых объясняется, почему отставка Федорова — это не трагедия Фото: Скриншот

Также "охлаждающий" пост написал известный волонтер Роман Доник, подчеркнув, что в работе Федорова есть как плюсы, так и минусы.

"В чем-то он очень эффективен, а в чем-то просто ухудшает ситуацию из-за недостатка опыта, незнания материала и нехватки времени или нежелания разбираться. Но хочу напомнить, что совсем недавно самого Федорова на прежней должности обвиняли в завышении цен и получении денег с дронов через какие-то "прокладки". Что-то там о закупке дронов, спецсвязи и прочем. Это делали те же люди, которые сейчас рассказывают, что он победил коррупцию в Минобороны", – отметил волонтер.

Доник также указал на недостатки в работе Федорова: "Нет понимания процессов в самой армии и нет людей, которые могли бы обеспечить это понимание. Денежное обеспечение рассчитали чисто математически, без учета смежных процессов. Добавили денег. И ничего не изменилось и не изменится", – напомнил он.

Известный военнослужащий и блогер Станислав Бунятов (блог "Говорят Снайпер") просто отметил, что надеется на то, что Федоров займет "какую-нибудь нормальную должность, связанную с оборонной отраслью, и наведет там порядок, потому что, кроме Минобороны, сломанных ног, на которых оборона не ходит, у нас очень много".

Некоторые считают, что для Федорова найдут место Фото: Скриншот

Командир 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко поблагодарил Михаила Федорова за его работу и поддержал назначение Игоря Клименко на должность министра обороны. По его словам, именно Клименко активно работал над переходом армии на корпусную систему. А также он "постоянно отстаивает интересы военнослужащих Национальной гвардии и внимательно относится к надлежащему обеспечению подразделений НГУ", поэтому Прокопенко уверен, что отныне такой подход будет применен к бойцам всех структур, защищающих Украину на передовой.

Командир 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко "за" Клименко Фото: Скриншот

"Игорь Клименко также обладает достаточным опытом и разбирается в настройке процессов, чтобы навести порядок в вопросах мобилизации и работы ТЦК — одном из наиболее важных для нашей армии на сегодняшний день", — сказал командир.

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Напомним, что после отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны рапорт об увольнении подал заместитель командующего ВВС ВСУ Павел Елизаров.

Ранее инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.