"Ганьба": на акції проти відставки Федорова представники ВСП хотіли затримати військового (відео)

На мітингу проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова представники Військової служби правопорядку (ВСП), за словами очевидців, намагалися затримати одного з військовослужбовців. Після того, як учасники акції почали вигукувати "Ганьба!", вони залишили місце проведення протесту.

Зокрема, на сторінці в Telegram видання "Київ 24" оприлюднили відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент спроби представників ВСП затримати військового під час мітингу проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

На записі видно, що після втручання присутніх і вигуків "Ганьба!" представники ВСП припинили свої дії та поїхали з місця події.

Пізніше ситуацію прокоментував волонтер і блогер Сергій Стерненко. За його словами, під час протесту представники ВСП дійсно намагалися затримати військовослужбовця, однак зрештою залишили місце після реакції учасників акції.

Крім того, Стерненко заявив, що, за наявною в нього інформацією, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито дав команду виявляти військових, які підтримали протест, та якомога швидше повертати їх із відпусток, а також погрожувати їм покаранням.

Відео дня

Водночас на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації від Генерального штабу ЗСУ, Військової служби правопорядку чи самого Олександра Сирського не було.

Мітинг через відставку Федорова — що про це відомо

Нагадаємо, що 16 липня в центрі Києва відбулася акція на підтримку міністра оборони Михайла Федорова після того, як президент Володимир Зеленський не запропонував його кандидатуру до нового складу уряду. Учасники протесту закликали владу переглянути це рішення та залишити Федорова на посаді.

Зокрема, протести відбулися у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Черкасах, Луцьку, Тернополі, Вінниці та низці інших обласних центрів. Та все ж найбільша акція пройшла біля театру імені Івана Франка в Києві. Загалом, до участі в мирних мітингах українців напередодні закликав ветеран Дмитро Козятинський.

Також Фокус писав, що звільнення Михайла Федорова викликало широкий резонанс у суспільстві. Окрім мітингів на його підтримку, в соцмережах рішення президента активно обговорювали політики, військові, ветерани, волонтери та громадські діячі — більшість із них закликала залишити Федорова на посаді, хоча лунали й голоси на підтримку кадрових змін.

Варто зазначити, 15 липня Володимир Зеленський заявив, що однією з причин звільнення Михайла Федорова стали розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ведення війни. Президент також пояснив, що очікує від нового керівництва Міноборони покращення роботи у сфері мобілізації.