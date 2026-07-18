Получил выговор: комбат "Волков Да Винчи" Филимонов сообщил о наказании от Сырского

Комбат "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов получил выговор. Как отметил военный, дисциплинарное взыскание к нему применил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Командир 108-го отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов получил дисциплинарное взыскание от командующего ВСУ. Об этом майор сообщил в своем Telegram-канале.

Офицер не назвал причину, по которой он мог подвергнуться наказанию со стороны военного руководства.

"Получил выговор от Сырского. Служу украинской нации", — говорится в посте Филимонова.

Сообщение Филимонова в Telegram Фото: скриншот

В социальной сети X (бывший Twitter) Филимонов уже уточнил, что выговор он получил еще вчера, то есть в пятницу, 17 июля.

Сообщение Филимонова в Х Фото: скриншот

До этого, 16 июля, Сергей Филимонов писал, что отстранение от должности министра обороны Михаила Федорова, по его мнению, является не слишком удачной идеей.

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Сообщение Филимонова об увольнении Федорова

Кроме того, он описал масштабы протестов в случае попытки отстранить генерала Александра Сырского от должности главнокомандующего.

Сообщение Филимонова Фото: скриншот

Ситуация с министром обороны

15 июля стало известно, что Михаила Федорова планируют сменить на посту министра обороны. По информации СМИ, причиной такого решения стали разногласия между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.

После того как 16 июля президент Владимир Зеленский не выдвинул кандидатуру Федорова на повторное назначение министром обороны в ходе перестановки в правительстве, украинцы вышли на протест.

Митинги в поддержку Федорова продолжались и на следующий день, 17 июля.

Кроме того, Фокус писал о скандале, связанном с заявлениями о якобы оказываемом давлении на военнослужащих, поддерживавших протесты в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Александр Сырский якобы "затыкает рот" военным, введя запрет на любые коммуникации. Однако Генеральный штаб ВСУ опроверг информацию о том, что военнослужащим якобы запрещены публичные выступления и общение со СМИ.