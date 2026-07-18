Отримав догану: комбат "Вовків Да Вінчі" Філімонов повідомив про покарання від Сирського

Комбат "Вовків Да Вінчі" Сергій Філімонов отримав догану. Дисциплінарне стягнення, як зазначив військовий, до нього застосував головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Командир 108-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов отримав дисциплінарне стягнення від командувача ЗСУ. Про це майор повідомив у своєму телеграм-каналі.

Офіцер не назвав причину, через яку міг отримати покарання від військового керівництва.

"Отримав догану від Сирського. Служу українській нації", — йдеться у дописі Філімонова.

Допис Філімонова у Телеграм Фото: скріншот

У соцмережі X (колишня Twitter) Філімонов вже уточнив, що догану він отримав ще вчора, тобто у п'ятницю, 17 липня.

Допис Філімонова у Х Фото: скріншот

До цього, 16 липня, Сергій Філімонов припускав, що зняття з посади міністра оборони Михайла Федорова, на його думку, є не дуже вдалою ідеєю.

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Допис Філімонова щодо звільнення Федорова

Також він уявив масштаби протестів у разі намагання відправити у відставку генерала Олександра Сирського з посади головнокомандувача.

Допис Філімонова Фото: скріншот

Ситуація з міністром оборони

15 липня стало відомо, що Михайла Федорова планують замінити на посаді міністра оборони. За інформацією ЗМІ, причиною такого рішення стали розбіжності між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.

Після того, як 16 липня президент Володимир Зеленський не вніс кандидатуру Федорова на повторне призначення міністром оборони під час перезавантаження уряду, українці вийшли на протест.

Мітинги на підтримку Федорова тривали й наступного дня, 17 липня.

Також Фокус писав про скандал через заяви щодо нібито тиску на військовослужбовців, які підтримували протести на захист колишнього міністра оборони Михайла Федорова.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач Олександр Сирський нібито "закриває рота" військовим, запровадивши заборону на будь-які комунікації. Утім Генеральний штаб ЗСУ спростував, що військовослужбовцям начебто заборонені публічні виступи та спілкування з медіа.