Протестують навіть на Atlas Festival: у Києві 2 день тривають мітинги на підтримку Федорова (відео)

У центрі Києва другий день поспіль тривають масштабні акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники протестів закликають владу повернути його на посаду, відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та відновити повноцінну роботу Верховної Ради без парламентських канікул.

Як повідомляє видання "Київ 24", другий день поспіль площа Івана Франка залишається осередком протестного руху. Люди почали збиратися ще зранку, а до вечора кількість учасників суттєво зросла. За словами присутніх, цього разу на акцію прийшло навіть більше людей, ніж у перший день протестів.

Однією з найпомітніших учасниць мітингу стала активістка Марічка, яка практично безперервно перебуває на площі вже майже дві доби. Напередодні вона навіть піднімалася на сміттєвий контейнер, щоб координувати натовп та скандувати гасла разом із протестувальниками. У коментарі журалістам дівчина розповіла, що вдень, коли на площі було близько сотні людей, виникало відчуття розчарування через відсутність будь-якої реакції влади на вимоги протестувальників. Однак уже надвечір ситуація кардинально змінилася — людей стало настільки багато, що, за її словами, навіть із підвищення було неможливо побачити, де закінчується натовп.

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В цілому, головні вимоги залишаються учаників акції залишають незмінними — вони наполягають на поверненні Михайла Федорова до Міністерства оборони, відставці головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а також виступають проти парламентських канікул під час повномасштабної війни.

Ба більше, до мітингувальників долучилася народна депутатка Мар'яна Безугла, яка ще раніше неодноразово публічно виступала за звільнення Сирського. Вона наголосила, що послідовно критикувала його діяльність від самого призначення на посаду та вважає, що українці мають повне право мирно висловлювати свою позицію щодо кадрових рішень у військовому керівництві.

"Ідея цього мітингу зараз надзвичайно важлива. Кожен громадянин має право виходити на мирний протест і вимагати, щоб Україна мала сучасне та ефективне військове керівництво. Ці акції — найкраща можливість побачити й відчути реальні настрої суспільства", — заявила Мар'яна Безугла.

Крім того, підтримку Федорову висловили мітенгувальники не лише в центрі столиці, а й відвідувачі Atlas Festival. Як пише "Київ 24", під час концерту гурту Latexfauna частина глядачів підняла плакати із закликом повернути ексміністра оборони на посаду. Водночас у соцмережах з'явилися повідомлення, що пронести картонні плакати на територію фестивалю було складно, тому деякі учасники вирішили підтримати Федорова скандуванням його прізвища під час виступу гурту.

Протести на підтримку Федорова тривають і на Atlas Festival Фото: Київ 24

Та все ж до вечора 17 липня протест у Києві став ще масштабнішим. За оцінками учасників акції, людей на площі Івана Франка зібралося більше, ніж під час першого дня мітингів 16 липня.

Окрім цього, акції підтримки проходять не лише у столиці. Зокрема, люди виходять на площі у Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі, Івано-Франківську, Миколаєві та низці інших міст. А от у Харкові через загрозу російських обстрілів мітинг організували безпосередньо в укритті.

Мітинги проти відставки Федорова в інших містах Фото: Київ 24

Також про мітинг висловився і політолог Валерій Димов. Журналістам він пояснив, що нинішні протести виходять далеко за межі невдоволення одним кадровим рішенням. На його думку, суспільство демонструє запит на відкритість влади та зрозумілі пояснення щодо змін у керівництві держави. Експерт звернув увагу, що для багатьох українців виглядає суперечливою ситуація, коли посадовців із високим рівнем суспільної довіри звільняють, тоді як претензії до чинного військового керівництва залишаються без належної реакції. Окремо Димов розкритикував рішення Верховної Ради піти на парламентські канікули в умовах війни.

Нагадаємо, що на перший протест українці вийшли 16 липня на площу Івана Франка в Києві після того, як президент Володимир Зеленський не вніс кандидатуру Михайла Федорова на повторне призначення міністром оборони під час перезавантаження уряду. Учасники акції вимагали переглянути це рішення.

15 липня стало відомо, що Михайла Федорова планують замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком. За інформацією ЗМІ, причиною такого рішення стали розбіжності між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.