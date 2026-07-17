Протестуют даже на Atlas Festival: в Киеве 2 день продолжаются митинги в поддержку Федорова (видео)

В центре Киева второй день подряд проходят масштабные акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники протестов призывают власти восстановить его в должности, отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и возобновить полноценную работу Верховной Рады без парламентских каникул.

Как сообщает издание "Киев 24", второй день подряд площадь Ивана Франко остается центром протестного движения. Люди начали собираться еще утром, а к вечеру количество участников значительно возросло. По словам присутствующих, на этот раз на акцию пришло даже больше людей, чем в первый день протестов.

Одной из самых заметных участниц митинга стала активистка Маричка, которая практически без перерыва находится на площади уже почти двое суток. Накануне она даже забиралась на мусорный контейнер, чтобы координировать толпу и скандировать лозунги вместе с протестующими. В комментарии журналистам девушка рассказала, что днем, когда на площади было около сотни человек, возникало чувство разочарования из-за отсутствия какой-либо реакции властей на требования протестующих. Однако уже к вечеру ситуация кардинально изменилась — людей стало настолько много, что, по её словам, даже с возвышения было невозможно увидеть, где заканчивается толпа.

Відео дня

В целом, основные требования участников акции остаются прежними — они настаивают на возвращении Михаила Федорова в Министерство обороны, отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также выступают против парламентских каникул во время полномасштабной войны.

Более того, к участникам митинга присоединилась народный депутат Марьяна Безуглая, которая и ранее неоднократно публично выступала за отставку Сырского. Она подчеркнула, что последовательно критиковала его деятельность с самого момента назначения на должность и считает, что украинцы имеют полное право мирно выражать свою позицию относительно кадровых решений в военном руководстве.

"Идея этого митинга сейчас чрезвычайно важна. Каждый гражданин имеет право выходить на мирный протест и требовать, чтобы у Украины было современное и эффективное военное руководство. Эти акции — лучшая возможность увидеть и почувствовать реальные настроения общества", — заявила Марьяна Безуглая.

Кроме того, поддержку Федорову выразили не только участники митинга в центре столицы, но и посетители Atlas Festival. Как пишет "Киев 24", во время концерта группы Latexfauna часть зрителей подняла плакаты с призывом вернуть бывшего министра обороны на должность. В то же время в соцсетях появились сообщения о том, что пронести картонные плакаты на территорию фестиваля было сложно, поэтому некоторые участники решили поддержать Федорова, скандируя его фамилию во время выступления группы.

Акции протеста в поддержку Федорова продолжаются и на Atlas Festival Фото: Киев 24

И все же к вечеру 17 июля протест в Киеве стал ещё более масштабным. По оценкам участников акции, на площади Ивана Франко собралось больше людей, чем в первый день митингов 16 июля.

Кроме того, акции поддержки проходят не только в столице. В частности, люди выходят на площади во Львове, Одессе, Тернополе, Днепре, Ивано-Франковске, Николаеве и ряде других городов. А вот в Харькове из-за угрозы российских обстрелов митинг организовали прямо в укрытии.

Митинги против отставки Федорова в других городах Фото: Киев 24

Также о митинге высказался политолог Валерий Дымов. Журналистам он пояснил, что нынешние протесты выходят далеко за рамки недовольства одним кадровым решением. По его мнению, общество демонстрирует запрос на открытость власти и понятные объяснения относительно изменений в руководстве государства. Эксперт обратил внимание, что для многих украинцев выглядит противоречивой ситуация, когда чиновников с высоким уровнем общественного доверия увольняют, в то время как претензии к действующему военному руководству остаются без должной реакции. Отдельно Дымов раскритиковал решение Верховной Рады уйти на парламентские каникулы в условиях войны.

Напомним, что на первую акцию протеста украинцы вышли 16 июля на площадь Ивана Франко в Киеве после того, как президент Владимир Зеленский не выдвинул кандидатуру Михаила Федорова на повторное назначение министром обороны в ходе перестановки в правительстве. Участники акции требовали пересмотреть это решение.

15 июля стало известно, что Михаила Федорова планируют заменить на посту министра обороны Игорем Клименко. По информации СМИ, причиной такого решения стали разногласия между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны.