Зеленський зустрівся з Білецьким, "Мадяром", "Флешем", топофіцерами ЗСУ: про що говорили (фото)

17 липня президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч з низкою топофіцерів Сил оборони — з командирами корпусів та видами військ. Крім того, відбулась очна розмова з командиром 1 корпусу Андрієм Білецьким та ексрадником міністра оборони Сергієм "Флешем" Бескрестним. Про що говори президент з топкомандирами на тлі мітингів на підтримку Михайла Федорова та протестами проти чинного головнокомандувача Олександр Сирського?

Інформація про розмову з військовими Сил оборони з'явився у Telegram-каналі президента о 17 год 17 липня. У дописі перелічуються імена шістьох топофіцерів. Основні теми, які зачепили під час наради, — це особливості постачання та розподілу дронів, зокрема — про БпЛА на оптоволокні. Крім того, ішлося про досвід залучення іноземних добровольців та про питання обміну полоненими, які роками перебувають у російському полоні.

"Хочу зараз окремо відзначити підрозділи ДШВ за ефективність у реалізації нашої активної оборони. І, звісно, дякую СБС за влучність!" — ідеться у дописі Зеленського.

З допису з'ясувалось, що глава держави, і також заступник глави офісу президента Павло Паліса, зустрілись з такими командирами Сил оборони:

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командувач СБС Робер Бровді "Мадяр";

командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко;

командир 2 корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський;

заступник командувача ДШВ ЗСУ Андрій Ткачук;

т.в.о. командира 19 корпусу ОК "Південь" Валерій Скред;

командир 3 корпусу ОК "Схід" Андрій Білецький.

При цьому особиста зустріч була з двома людьми — з Білецьким і також з "Флешем", показали фото у каналі Зеленського. Президент пояснив, що з Білецьким говорив про ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччин і про забезпечення підрозділів. З Бескрестним — про "технологічні складові нашої оборони". Серед іншого, український президент анонсував особливу Ставку, на яку запросить окремих командирів бригад.

Відставка Федорова — зустріч Зеленського та Білецького 17 липня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

Відставка Федорова — зустріч Зеленського та Бексрестного 17 липня Фото: Володимир Зеленський Telegram-канал

У повідомленні Зеленського не згадали про відставку міністра оборони Михайла Федорова та про мітинги на його підтримку, під час яких лунають заклики до відставки головнокомандувача Олександр Сирського.

Відставка Федорова — обставини зустрічі з військовими

Після зустрічі Зеленського з військовими командири корпусів та видів військ поки не коментували розмову. За годину перед публікацію допису про розмову з'явилось повідомлення лише одного командира — ідеться про командувача СБС Роберт Бровді. Як з'ясувалось, Бровді відреагував на дописи у соцмережах про "репресії проти військових", які долучились до мітингів на підтримку Федорова. Командувач написав, що не допустить таких репресій та закликав звертатись особисто до нього на електронну адресу. При цьому є згадка про інцидент, у якому фігурувало командування СБС: зі слів Бровді, могло статись непорозуміння.

Відставка Федорова — Бровді про "репресії в армії" 17 липня Фото: Скриншот

Мітинги проти Сирського та "репресії"

Зауважмо, вдень 17 липня у Facebook з'явилось повідомлення очільниці медичної служби "Вовків да Вінчі" Аліни Михайлової, яка розповіла про візит представників командування СБС. З її слів, шукали військового Дмитра Козятинського — бойового медика, який закликав у мережі виходити на протести на підтримку Федорова. При цьому Михайлова написали, що ідеться про "репресії" у 2026 році в армії", і уточнила, що медик демобілізувався і дивно, чому про це не знають у СБС.

Відставка Федорова — Михайлова про "репресії в армії" 17 липня Фото: Скриншот

Під дописом Михайлової з'явились коментарі низки військових, які заявили, що до них у підрозділи прийшли перевіряльники, коли стало відомо про їхню підтримки мітингів на підтримку Федорова.

Відставка Федорова — коментарі про "репресії в армії" 17 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, 16 липня відбулась пресконференція ексміністра оборони Михайла Федорова, у якій він, серед іншого, згадав про непорозуміння з Олександром Сирським. До вечора того ж дня в Україні почались акції на підтримку Федорова: протестувальники написали "картонки" з закликами, і при цьому критикували головнокомандувача ЗСУ.

Нагадуємо, 17 липня медіа дізнались про те, чи планує Зеленський відправляти у відставку Сирського.