Сирський плете інтриги, які розколюють країну, — Федоров

Михайло Федоров прямо зараз дає брифінг для медіа на тлі протестів у Києві та регіонах проти рішення Зеленського не виносити його кандидатуру повторно на посаду міністра оборони. Він прямо пояснив, чому в нього не вийшло співпрацювати із Олександром Сирським.

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що президент Володимир Зеленський прямо йому сказав, що не планує змінювати Сирського.

Я з цим рішення погодився і сказав: "Значить, я буду вчитися працювати із ним", бо наш клієнт український народ і доводиться працювати", — сказав міністр, але, за словами Федорова вони зіткнулись із тим, що всі їх ініціативи почали блокуватись.

Федоров зазначив, що головнокомандуч не готовий оосбисто, відкрито в очі говорити про проблеми: "Він готовий особисто ходити на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось в медіа замовив якусь кампанію, а не проблема в діях, які відбуваються".

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За словами Михайла Федоров, це по факту призвело до того, що Сирський поставив ультиматум.

"І замість того, щоб придумати, як асметрично перемогти Росію, в чому задача головкома, він придумав, як розколоти країну, де ми з вами знаходимося. І в цьому велика проблема", — сказав Федоров.

Також міністр оборони зазначив, що попри непорозуміння він терпів і був готовий спокійно працювати, доки головком не поставив ультиматум.

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"Я сказав, значить будемо перемагти Росію із таким головкомом", — підкреслив Федоров, нагадавши про заслуги Олександра Сирського, як командуючого, який в 2022 році "врятував нашу країну".

"Ми не можемо недооцінити такого командира, але війна змінилась повністю… Ми не можемо їхати на тому, що було тоді", — зазначив Федоров.

Нагадаємо, після усунення Михайла Федорова з посади міністра оборони, подав рапорт про звільнення заступник командувача ПС ЗСУ Павло Єлізаров.

Раніше інсайдери повідомляли, що Михайла Федорова вирішили замінити на посаді міністра оборони Ігорем Клименком через розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо підходів до ведення війни.Нагадаємо,