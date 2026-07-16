Сырский плетет интриги, которые раскалывают страну, — Федоров

Михаил Федоров прямо сейчас проводит брифинг для СМИ на фоне протестов в Киеве и регионах против решения Зеленского не выдвигать его кандидатуру повторно на должность министра обороны. Он прямо объяснил, почему у него не сложилось сотрудничество с Александром Сырским.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что президент Владимир Зеленский прямо сказал ему, что не планирует сменять Сырского.

"Я согласился с этим решением и сказал: „Значит, я буду учиться работать с ним“, потому что наш клиент — украинский народ, и приходится работать", — сказал министр, но, по словам Федорова, они столкнулись с тем, что все их инициативы начали блокироваться.

Федоров отметил, что главнокомандующий не готов лично, открыто и прямо говорить о проблемах: "Он готов лично ходить на встречи, плести интриги, думать, что кто-то в СМИ заказал какую-то кампанию, а не видеть проблему в происходящих событиях".

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По словам Михаила Федорова, это фактически привело к тому, что Сырский выдвинул ультиматум.

"И вместо того, чтобы придумать, как асимметрично победить Россию — в чем заключается задача главнокомандующего, — он придумал, как расколоть страну, в которой мы с вами находимся. И в этом заключается большая проблема", — сказал Федоров.

Кроме того, министр обороны отметил, что, несмотря на недоразумения, он терпел и был готов спокойно работать, пока главнокомандующий не выдвинул ультиматум.

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"Я сказал: значит, с таким главнокомандующим мы победим Россию", — подчеркнул Федоров, напомнив о заслугах Александра Сырского как командующего, который в 2022 году "спас нашу страну".

"Мы не можем недооценивать такого командира, но война полностью изменилась… Мы не можем полагаться на то, что было тогда", — отметил Федоров.

Напомним, что после отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны рапорт об увольнении подал заместитель командующего ВВС ВСУ Павел Елизаров.

Ранее инсайдеры сообщали, что Михаила Федорова решили заменить на посту министра обороны Игорем Клименко из-за разногласий с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским относительно подходов к ведению войны. Напомним,