Зеленский встретился с Билецким, "Мадяром", "Флешем" и топ-офицерами ВСУ: о чем говорили (фото)

17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом высших офицеров Сил обороны — с командирами корпусов и родов войск. Кроме того, состоялась личная беседа с командиром 1-го корпуса Андреем Билецким и бывшим советником министра обороны Сергеем "Флешем" Бескрестным. О чем говорил президент с высшим командованием на фоне митингов в поддержку Михаила Федорова и протестов против действующего главнокомандующего Александра Сырского?

Информация о беседе с военными Сил обороны появилась в Telegram-канале президента в 17:00 17 июля. В сообщении перечислены имена шестерых высокопоставленных офицеров. Основные темы, затронутые в ходе совещания, — это особенности поставок и распределения дронов, в частности — о БПЛА на оптоволокне. Кроме того, речь шла об опыте привлечения иностранных добровольцев и о вопросах обмена пленными, которые годами находятся в российском плену.

"Хочу сейчас отдельно отметить подразделения ДШВ за эффективность в реализации нашей активной обороны. И, конечно же, благодарю СБС за меткость!" — говорится в посте Зеленского.

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Из сообщения стало известно, что глава государства, а также заместитель главы офиса президента Павел Палиса встретились со следующими командирами Сил обороны:

командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр";

командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко;

командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский;

заместитель командующего ДШВ ВСУ Андрей Ткачук;

и.о. командира 19-го корпуса ОК "Юг" Валерий Скред;

командир 3-го корпуса ОК "Восток" Андрей Билецкий.

При этом личная встреча состоялась с двумя людьми — с Билецким и также с "Флешем", как показали на канале Зеленского. Президент пояснил, что с Билецким обсуждал ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, а также вопросы обеспечения подразделений. С Бескрестным — о "технологических составляющих нашей обороны". Среди прочего, украинский президент анонсировал специальный совещание, на которое пригласит отдельных командиров бригад.

Отставка Федорова — встреча Зеленского и Билецкого 17 июля Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Отставка Федорова — встреча Зеленского и Бексрестного 17 июля Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

В сообщении Зеленского не упоминается об отставке министра обороны Михаила Федорова и о митингах в его поддержку, во время которых раздаются призывы к отставке главнокомандующего Александра Сырского.

Отставка Федорова — обстоятельства встречи с военными

После встречи Зеленского с военными командиры корпусов и родов войск пока не комментировали беседу. За час до публикации поста о беседе появилось сообщение лишь от одного командира — речь идет о командующем СБС Роберте Бровди. Как выяснилось, Бровди отреагировал на посты в соцсетях о "репрессиях против военных", которые присоединились к митингам в поддержку Федорова. Командующий написал, что не допустит таких репрессий, и призвал обращаться лично к нему по электронной почте. При этом упоминается инцидент, в котором фигурировало командование СБС: по словам Бровди, могло произойти недоразумение.

Отставка Федорова — Бровди о "репрессиях в армии" 17 июля Фото: Скриншот

Митинги против Сирского и "репрессии"

Отметим, что днем 17 июля в Facebook появилось сообщение руководителя медицинской службы "Волков да Винчи" Алины Михайловой, которая рассказала о визите представителей командования СБС. По ее словам, они разыскивали военного Дмитрия Козятинского — боевого медика, который призывал в сети выходить на протесты в поддержку Федорова. При этом Михайлова написала, что речь идет о "репрессиях" в армии в 2026 году, и уточнила, что медика демобилизовали и странно, почему об этом не знают в СБС.

Отставка Федорова — Михайлова о "репрессиях в армии" 17 июля Фото: Скриншот

Под постом Михайловой появились комментарии ряда военных, которые заявили, что к ним в подразделения пришли проверяющие, когда стало известно об их участии в митингах в поддержку Федорова.

Отставка Федорова — комментарии о "репрессиях в армии" 17 июля Фото: Скриншот

Отметим, что 16 июля состоялась пресс-конференция бывшего министра обороны Михаила Федорова, на которой он, в частности, упомянул о недоразумении с Александром Сырским. К вечеру того же дня в Украине начались акции в поддержку Федорова: протестующие написали плакаты с призывами и при этом критиковали главнокомандующего ВСУ.

Напоминаем, что 17 июля СМИ стало известно о том, планирует ли Зеленский отправить Сырского в отставку.