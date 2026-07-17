Федоров vs Сырский: какое решение Зеленского о главнокомандующем ВСУ, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение в отношении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, сообщили СМИ. Выяснилось, что решения об отставке не будет. Какие события сопровождают информацию о возможной отставке Сырского на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова?

В офисе Зеленского "не обсуждают" возможность замены главнокомандующего, говорится в материале СМИ "24 канал". При этом информация о таком решении поступила от неназванных источников в Минобороны.

Сообщение о том, что Сырский не покинет свой пост в ближайшее время, появилось днём 17 июля. Других подробностей о противостоянии действующего главнокомандующего и бывшего главы Минобороны нет.

Президент Украины Владимир Зеленский на момент публикации новости не комментировал материалы СМИ, посвященные обсуждению отставки Сырского. Тем временем состоялась пресс-конференция советника по коммуникациям Дмитрия Литвина, сообщает "Громадське". По словам Литвина, Зеленский и Федоров обсуждали ситуацию, и экс-министр обороны заявил, что не хочет переходить на должность советника. В то же время Федоров остается в команде президента: на какой должности — Литвин не уточнил. Кроме того, прозвучал комментарий относительно предполагаемого "преимущества", которое Зеленский предоставляет Сирскому. По словам представителя президента, это не так, хотя и "выглядит именно так со стороны".

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Отставка Федорова — подробности противостояния с Сырским

Отметим, что 16 июля, после отставки Федорова и начала работы нового правительства Сергея Корецкого, состоялся брифинг бывшего министра обороны. Чиновник рассказал об итогах полугодового пребывания в должности. Помимо реформирования закупок и распределения дронов, изменений в системе закупок оружия и других успешных примеров, были и неудачи, связанные с Генштабом ВСУ. Среди прочего выяснилось, что некоторые предложения Федорова "тонули" в бюрократии Генштаба. Кроме того, командование не желало обращать внимание на аналитические данные о деятельности Сил обороны, которые собрала команда Минобороны. Чиновник заверил, что не было ультиматума "я или Сырский", отметив, что стиль управления армией должен измениться в связи с появлением новейших технологий дронов и ИИ.

После пресс-конференции Федорова появился первый публичный комментарий Александра Сырского по поводу отставки Федорова. Сырский напомнил об успешной операции по обороне Киева, которую он осуществил в начале вторжения. После этого генерал отметил, что благодаря этой операции сегодня в столице можно проводить "видения" и формировать концепции.

Напоминаем, что в Украине второй день подряд продолжаются протесты в связи с отставкой Федорова: среди требований на "карточках" фигурирует "отставка Сырского". Между тем Зеленский назвал человека, который станет министром обороны после Федорова: почему законодательство Украины показывает, что с этим решением не всё в порядке.