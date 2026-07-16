Оборона Киева и "визии": Сырский впервые высказался по поводу отставки Федорова

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский впервые отреагировал на скандал, связанный с отставкой министра обороны Михаила Федорова. В публичном посте главнокомандующего упоминается успешная оборона Киева, благодаря которой сегодня есть возможность выступать в столице. О чём идёт речь в первом комментарии Сырского по поводу Федорова?

В сообщении главнокомандующего, появившемся в Telegram днём 16 июля, речь идёт об успешной обороне Киева в 2022 году и об успешной военной стратегии, приносящей результаты на поле боя. Сырский пообещал, что приложит максимум усилий для сохранения Украины, а затем поблагодарил Федорова за работу. Кроме того, военный напомнил, что следует сосредоточиться на войне и успешных стратегиях.

В первом комментарии Сирского не упоминаются возможные конфликты между ним и Федоровым. Вместо этого, помимо слов благодарности, речь идет об обороне столицы, которая состоялась более пяти лет назад, и о том, что благодаря той победе сегодня в Киеве царит мирная жизнь.

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"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться концепции, приниматься решения. Спасибо Михаилу Федорову за работу", — написал Сырский.

Отставка Федорова — первый комментарий Сирского 16 июля Фото: Скриншот

Отставка Федорова — отношения с Сырским

Отметим, что после отставки правительства Юлии Свириденко в Верховной Раде и обществе развернулись дискуссии по поводу отставки Михаила Федорова. СМИ стало известно, что вместо Федорова новым главой Минобороны может стать глава МВД Игорь Клименко. Тем временем Федоров поблагодарил Свириденко за возможности, благодаря которым он воплотил в жизнь нововведения по закупке дронов различных типов, обновил процедуру тендеров на оружие и начал реформирование армии.

16 июля и.о. министра обороны провел брифинг, в ходе которого, помимо прочего, затронул тему отношений с военным командованием и Сырским. Например, он упомянул о бюрократии в Генштабе, которая "похоронила" несколько инициатив по улучшению положения в армии. Также речь шла о том, что командование игнорировало аналитические данные, собранные Минобороны, и предлагало "не трогать" ситуацию. Федоров также сказал, что не ставил ультиматума "я или Сырский", но подчеркнул, что война изменилась из-за дронов и современных технологий, а военное управление осталось прежним. Среди его предложений — провести аудит в Генштабе, чтобы не тормозить важные технологические изменения.

Напоминаем, что во второй половине дня 16 июля народные депутаты утвердили 16 министров Кабмина нового премьер-министра Сергея Корецкого: две должности по-прежнему остаются вакантными.