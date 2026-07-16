Оборона Києва та "візії": Сирський вперше висловився щодо відставки Федорова

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський вперше відреагував на скандал з відставкою міністра оборони Михайла Федорова. У публічному дописі головнокомандувача згадується успішна оборона Києва, завдяки якій сьогодні є можливість виступати у столиці. Про що ідеться у першому коментарі Сирського щодо Федорова?

У дописі головнокомандувача, який з'явився у Telegram вдень 16 липня, ідеться про успішну оборону Києва у 2022 році й про успішну військову стратегію, яка дає результати на полі бою. Сирський пообіцяв, що докладе максимум зусиль для збереження України й після цього подякував Федорову за роботу. Крім того, військовий нагадав, що слід зосередитись на війні та успішних стратегіях.

У першому коментарі Сирського не згадуються можливі конфлікти між ним та Федоровим. Натомість, окрім подяки, іде мова про оборону столиці, яка відбулась понад п'ять років тому, і про те, що завдяки тій перемозі сьогодні є мирне життя у Києві.

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"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції у 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Дякую Михайлу Федорову за роботу", — написав Сирський.

Відставка Федорова — перший коментар Сирського 16 липня Фото: Скриншот

Відставка Федорова — відносини з Сирським

Зазначимо, після відставки уряду Юлії Свириденко у Верховній Раді та суспільстві почались дискусії щодо відставки Михайла Федорова. Медіа дізнались, що замість Федорова новим главою Міноборони може стати глава МВС Ігор Клименко. Тим часом Федоров подякував Свириденко за можливості, завдяки яким він втілив у життя новації щодо закупівлі дронів різних типів, оновив процедуру тендерів на зброю і почав реформування армії.

16 липня в.о.обов'язків міністра оборони провів брифінг, під час якого, серед іншого, зачепив стосунки з військовим командуванням та Сирським. Наприклад, він згадав про бюрократію у Генштабі, яка "поховала" кілька ініціатив щодо покращень у війську. Також ішлося про те, що командування ігнорувало аналітичні дані, зібрані Міноборони, та пропонувало "не чіпати" ситуацію. Федоров також сказав, що не ставив ультиматуму "я чи Сирський", але наголосив, що війна змінилась через дрони та сучасні технології, а військове управління залишилось старим. Серед його пропозицій — провести аудит у Генштабі, щоб не гальмувати важливі технологічні зміни.

Нагадуємо, у другій половині дня 16 липня народні депутати затвердили 16 міністрів Кабміну нового прем'єр-міністра Сергія Корецького: дві посади — і далі вакантні.