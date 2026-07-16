16 міністрів: Рада проголосувала за остаточні призначення в уряді Корецького (інфографіка)

Верховна Рада проголосувала за основних міністрів уряду нового прем'єр-міністра Сергія Корецького. 16 чиновників отримали посади: є нові посадовці, а є такі, які зберегли крісла з часів уряду Юлії Свириденко.

Голосування народних депутатів відбулось близько 16 год 16 липня, ідеться у повідомленні медіа "Укрінформ". Також наводиться список основних членів Кабміну, якими керуватиме Корецький.

Новий склад Кабінету міністрів:

Денис Шмигаль — перший віцепрем’єр-міністр України, міністр енергетики; Тетяна Бережна — віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики, міністр культури; Всеволод Ченцов — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції; Віталій Безгін — міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб; Матвій Бідний — міністр молоді та спорту; Андрій Бутенко — міністр освіти і науки; Іван Вигівський — міністр внутрішніх справ; Тарас Висоцький — міністр аграрної політики та продовольства; Микола Калашник — міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту; Віталій Кім — міністр у справах ветеранів; Олександр Кравченко — міністр економіки та довкілля; Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я; Сергій Марченко — міністр фінансів; Денис Маслов — міністр юстиції; Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності; Оксана Ферчук — міністр цифрової трансформації.

Тим часом медіа "РБК-Україна" навело інфографіку з 18 потенційними членами нового уряду: саме такий список підготував Корецький. Згідно з даними журналістів, главою Міноборони все ж призначать Ігоря Клименка, а главою МЗС — Андрія Сибігу.

Кабмін Корецького — призначення частини міністрів 16 липня Фото: РБК-Україна

Кабмін Корецького — призначення віце-прем'єрів та частини міністрів 16 липня Фото: РБК-Україна

Після голосування за основний склад кабміну Корецького нардепи пішли на перерву. Перед цим Сергій Корецький прийняв присягу як новий прем'єр-міністр України. Під час перерви, ймовірно, відбудеться ще одне засідання фракції "Слуг народу", які обговорять кандидатуру на посаду міністра оборони.

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Оновлення. Згодом стало відомо, що спікер Верховної Ради закрив засідання парламенту станом на 16 липня. А нове — відбудеться 18 серпня (якщо не буде змін), ідеться у повідомленні журналіста Андрія Смолія. Також він уточнив, що Клименко є серед кандидатів у міністри оборони, а президент Володимир Зеленський не подав документи на розгляд Ради, у тому числі — немає документів Федорова.

Кабмін Корецького — деталі

Зазначимо, 16 липня нардепи повідомили, що відклали рішення щодо призначення міністра оборони та глави МЗС. Крім того, з'явилась інформація, що Клименко начебто відмовився від посади. Тим часом двоє командувачів корпусів підтримали колишнього главу МВС на посаді очільника Міноборони.

Зранку цього ж дня нардепи підтримали кандидатуру колишнього глави "Нафтогаз України" Сергія Корецького, якого запропонував Зеленський.

Нагадуємо, Михайло Федорові провів брифінг, на якому визнав свою помилку щодо процесу реформування армії. Тим часом в Україні почались акції протесту, на яких підтримують його збереження на посаді.