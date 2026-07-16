Нова розмова з Зеленським: що нардепи вирішили щодо Федорова та яка позиція Клименка

Народні депутати фракції "Слуга народу" провели нараду щодо міністрів, які працюватимуть разом з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, повідомили у мережі. З'ясувалось, що поки немає рішення про кандидата на посаду міністра оборони, який міг би замінити Михайла Федорова. Що відомо про ситуацію зі звільненням глави Міноборони та про те, як ставиться кандидат на цю посаду, глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, до ситуації?

Під час засідання фракції затвердили усі міністрів, окрім глави Міноборони та глави МЗС, повідомила у мережі журналістка Юлія Забєліна. Зі слів абєліної, повинна відбутись ще одна особиста розмова президента України Володимира Зеленського з Федоровим. Станом на 16 липня не відомо, чи залишиться Федорова на посаді, чи замість нього працюватиме Клименко. Фокус зібрав інформацію про перебіг подій, про яку розповіли низка нардепів.

Звільнення Михайла Федорова — Забєліна про рішення щодо міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Народний депутат Олександр Федієнко з президентської партії підтвердив, що рішення щодо міністра оборони приймуть на наступному засідання фракції "Слуг народу". Інших деталей політик не навів.

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Звільнення Михайла Федорова — Федієнко про рішення щодо міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Нардепка Марія Мезенцева, однопартійка Федієнка, у коментарі Telegram-каналу "Труха-Україна" (який згодом видалили), додала, що триватимуть подальші консультації й рішення сьогодні не буде. Крім того, зі слів Мезенцевої, Ігор Клименко начебто відмовився обійняти посаду міністра оборони.

Звільнення Михайла Федорова — Мезенцева про рішення щодо міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Звільнення Михайла Федорова — деталі

Тим часом завершилась пресконференція в.о. міністр оборони Михайла Федорова. Посадовець розповів про те, що вдалось реалізувати, згадавши спротив Генштабу деяким його ініціативам. Крім того, з'ясувалось, що зі словами підтримки до нього телефонував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, а власник техногіганту Palantir Алекс Карп пропонував йому роботу.

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"Це наша внутрішня історія, яку ми повинні всередині країни вирішити, передомовитися, новий спільний договір. Зупинити росіян в небі на землі — ми показали, що ми це можемо зробити. І далі змусити їх до миру на наших умовах. Іншого сценарію не існує.", — сказав він.

Під час брифінгу пролунало питання щодо людей, які виходять на вулиці на підтримку чинного міністра. Федоров у відповідь пояснив, що "український народ виходить не за конкретного міністра", а за себе, оскільки "відбулося перехоплення ініціативи на полі бою, в небі".

Звільнення Михайла Федорова — брифінг в.о. міністра оборони, 16 липня

Ситуація з Клименком як кандидатом в міністра оборони

На офіційних сторінках Клименка поки немає коментарів щодо останніх подій. Втім, на його підтримку виступили командири корпусів Нацгвардії. Зокрема, на сторінці Facebook командира корпусу "Хартія" Ігор Оболєнський написав, що Клименко впорається з викликами під час війни, оскільки той уміє "керувати авто на перегонах, на ходу змінюючи колеса і придумуючи нові запчастини". Командувач корпусу "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" розповів про співпрацю з чинним главою МВС та відзначив його активність у переведенні армії на корпусну систему.

Звільнення Михайла Федорова — Оболєнський про Клименка як міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Звільнення Михайла Федорова — Прокопенко про Клименка як міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, 12 липня тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденка подала у відставку і разом з нею пішов у відставку весь Кабмін, включно з міністром оборони Михайлом Федоровим. 16 липня народні депутати затвердили нового прем'єра, яким став колишній керівник "Нафтогаз Україна" Сергій Корецький. Тим часом почались суперечки щодо глави Міноборони Федорова, який змінив підхід до закупівлі дронів, до інших закупівель в Міноборони, звільнив працівників міністерства, дотичних до збройних компаній, та почав реформування армії та системи мобілізації.

Нагадуємо, Фокус зібрав основні тези Федорова, який публічно прокоментував ставлення головнокомандувачу ЗСУ Олександра Сирського до ідей Міноборони.