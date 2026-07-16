Новый разговор с Зеленским: что решили нардепы по Федорову и какова позиция Клименко

Народные депутаты фракции "Слуга народа" провели совещание по вопросу о министрах, которые будут работать вместе с премьер-министром Сергеем Корецким, сообщили в сети. Выяснилось, что пока нет решения о кандидате на пост министра обороны, который мог бы заменить Михаила Федорова. Что известно о ситуации с увольнением главы Минобороны и о том, как относится к ней кандидат на эту должность, глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко?

В ходе заседания фракции утвердили всех министров, кроме главы Минобороны и главы МИД, сообщила в сети журналистка Юлия Забелина. По словам Забелиной, должна состояться еще одна личная беседа президента Украины Владимира Зеленского с Федоровым. По состоянию на 16 июля неизвестно, останется ли Федоров на должности или вместо него будет работать Клименко. Фокус собрал информацию о ходе событий, о которой рассказали ряд народных депутатов.

Увольнение Михаила Федорова — Забелина о решении в отношении министра обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Народный депутат Александр Федиенко из президентской партии подтвердил, что решение по поводу министра обороны будет принято на следующем заседании фракции "Слуги народа". Других подробностей политик не привел.

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Увольнение Михаила Федорова — Федиенко о решении в отношении министра обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Депутат Верховной Рады Мария Мезенцева, однопартийка Федиенко, в комментарии Telegram-каналу "Труха-Украина" (который позже был удален) добавила, что консультации будут продолжаться и решение примут не сегодня. Кроме того, по словам Мезенцевой, Игорь Клименко якобы отказался занять пост министра обороны.

Увольнение Михаила Федорова — Мезенцева о решении в отношении министра обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Увольнение Михаила Федорова — подробности

Тем временем завершилась пресс-конференция и.о. министра обороны Михаила Федорова. Чиновник рассказал о том, что удалось реализовать, упомянув о сопротивлении Генштаба некоторым его инициативам. Кроме того, выяснилось, что с словами поддержки ему позвонил министр обороны Германии Борис Писториус, а владелец техногиганта Palantir Алекс Карп предлагал ему работу.

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"Это наша внутренняя история, которую мы должны решить внутри страны, договориться, заключить новый совместный договор. Остановить россиян в небе и на земле. Мы показали, что можем это сделать. И дальше…заставить их заключить мир на наших условиях. Другого сценария не существует", — сказал он.

Во время брифинга прозвучал вопрос о людях, выходящих на улицы в поддержку действующего министра. Федоров в ответ пояснил, что "украинский народ выходит не за конкретного министра", а за себя, поскольку "произошло перехват инициативы на поле боя, в небе".

Увольнение Михаила Федорова — брифинг и.о. министра обороны, 16 июля

Ситуация с Клименко как кандидатом на пост министра обороны

На официальных страницах Клименко пока нет комментариев по поводу последних событий. Впрочем, в его поддержку выступили командиры корпусов Нацгвардии. В частности, на странице в Facebook командира корпуса "Хартия" Игорь Оболенский написал, что Клименко справится с вызовами во время войны, поскольку тот умеет "управлять автомобилем на гонках, на ходу меняя колеса и придумывая новые запчасти". Командующий корпусом "Азов" Денис Прокопенко "Редис" рассказал о сотрудничестве с действующим главой МВД и отметил его активность в переходе армии на корпусную систему.

Увольнение Михаила Федорова — Оболенский о Клименко в качестве министра обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Увольнение Михаила Федорова — Прокопенко о Клименко в качестве министра обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Отметим, что 12 июля тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко подала в отставку, и вместе с ней в отставку ушел весь Кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. 16 июля народные депутаты утвердили нового премьера, которым стал бывший руководитель "Нафтогаз Украина" Сергей Корецкий. Тем временем начались споры вокруг главы Минобороны Федорова, который изменил подход к закупкам дронов и другим закупкам в Минобороны, уволил сотрудников министерства, связанных с оружейными компаниями, и приступил к реформированию армии и системы мобилизации.

Напоминаем, что Фокус собрал основные тезисы Федорова, который публично прокомментировал отношение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к идеям Минобороны.