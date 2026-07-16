Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины: как голосовала Рада

Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. После этого парламент должен приступить к рассмотрению кандидатур министров нового правительства. "За" это решение проголосовали 289 депутатов.

Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады 16 июля.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, после назначения премьер-министра запланирована трехчасовая пауза для выдвижения кандидатур в состав Кабинета министров.

Накануне Железняк обнародовал ориентировочный состав нового правительства, которое формируется после отставки Кабмина Юлии Свириденко. По его информации, часть министров сохранит свои должности, тогда как ряд ведомств возглавят новые руководители, а отдельные министерства будут реорганизованы.

Кроме того, перед началом заседания Верховной Рады Железняк заявил, что обратился к спикеру парламента с призывом провести консультации парламентских фракций и групп с президентом по поводу кандидатуры будущего министра обороны. Спикер Верховной Рады сообщил, что такие консультации состоятся после назначения премьер-министра.

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Окончательный состав нового правительства парламент должен рассмотреть после представления кандидатур на должности министров.

Во время выступления в Верховной Раде Сергей Корецкий заявил, что одной из главных задач для нового правительства станет подготовка к отопительному сезону. По его словам, "эта зима может оказаться ещё более сложной, поэтому мы должны быть сплочёнными и решительными".

За назначение Сергея Корецкого премьер-министром проголосовали 289 народных депутатов. Против выступил один депутат, семеро воздержались, ещё 21 депутат не голосовал. Всего в голосовании приняли участие 318 народных депутатов.

После голосования народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада объявила двухчасовую паузу перед рассмотрением кандидатур в новый состав Кабинета министров.

В то же время Корецкий, отвечая на вопрос, останется ли Михаил Федоров в правительстве, заявил: "Я полностью согласен с тем, что только в единстве можно победить в этой войне. Чтобы выдвигать какие-либо предложения, нужно дождаться результатов голосования по кандидатуре министра обороны, а уже после этого делать выводы".

Кто такой Сергей Корецкий

Сергей Корецкий — украинский топ-менеджер, который до назначения премьер-министром возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". На эту должность он перешел в мае 2025 года после работы в качестве руководителя "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Корецкий имеет более 20 лет опыта работы в энергетической отрасли. Ранее он также занимал руководящие должности в группе Continuum, сети WOG и компании Idealist Coffee Co.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушел весь состав Кабинета министров, который продолжил исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Перед голосованием Свириденко отчиталась о работе Кабмина, а свое решение объяснила необходимостью обновления правительства. Она заявила, что президент Владимир Зеленский считает необходимым усилить отдельные направления работы исполнительной власти. После этого началось формирование нового состава правительства, а среди основных претендентов на пост премьер-министра называли Сергея Корецкого.