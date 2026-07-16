Сергій Корецький став прем'єр-міністром України: як голосувала Рада

Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем’єр-міністром України. Після цього парламент має перейти до розгляду кандидатур міністрів нового уряду. "За" рішення проголосували 289 парламентарів.

Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради 16 липня.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, після призначення прем'єр-міністра запланована трьохгодинна пауза для внесення кандидатур до складу Кабінету Міністрів.

Напередодні Железняк оприлюднив орієнтовний склад нового уряду, який формують після відставки Кабміну Юлії Свириденко. За його інформацією, частина міністрів збереже свої посади, тоді як низку відомств очолять нові керівники, а окремі міністерства реорганізують.

Також перед початком засідання Верховної Ради Железняк заявив, що звернувся до голови парламенту із закликом провести консультації парламентських фракцій і груп із президентом щодо кандидатури майбутнього міністра оборони. Голова Верховної Ради повідомив, що такі консультації відбудуться після призначення прем'єр-міністра.

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Остаточний склад нового уряду парламент має розглянути після внесення кандидатур на посади міністрів.

Під час виступу у Верховній Раді Сергій Корецький заявив, що одним із головних викликів для нового уряду стане підготовка до опалювального сезону. За його словами, "ця зима може бути ще складнішою, тому ми маємо бути згуртованими та рішучими".

За призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром проголосували 289 народних депутатів. Проти був один парламентар, семеро утрималися, ще 21 депутат не голосував. Загалом у голосуванні взяли участь 318 народних депутатів.

Після голосування народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада оголосила двогодинну паузу перед розглядом кандидатур до нового складу Кабінету Міністрів.

Водночас Корецький, відповідаючи на запитання, чи залишиться Михайло Федоров в уряді, заявив: "Я абсолютно погоджуюсь, що лише у єднанні можна перемогти у цій війні. Для того, щоб робити якісь пропозиції, потрібно дочекатися результатів голосування за міністра оборони, і після цього робити висновки".

Хто такий Сергій Корецький

Сергій Корецький — український топменеджер, який до призначення прем'єр-міністром очолював НАК "Нафтогаз України". На цю посаду він перейшов у травні 2025 року після роботи керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Корецький має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Раніше він також обіймав керівні посади у групі Continuum, мережі WOG та компанії Idealist Coffee Co.

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Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь склад Кабінету Міністрів, який продовжив виконувати обов'язки до формування нового уряду.

Перед голосуванням Свириденко відзвітувала про роботу Кабміну, а своє рішення пояснила необхідністю оновлення уряду. Вона заявила, що президент Володимир Зеленський вважає за потрібне посилити окремі напрямки роботи виконавчої влади. Після цього розпочалося формування нового складу уряду, а серед основних претендентів на посаду прем'єр-міністра називали Сергія Корецького.