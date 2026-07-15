Кім у Мінветеранів та інші зміни: хто очолить важливі міністерства при Корецькому, — Железняк

У новому уряді, який може очолити кандидат на прем'єрство Сергій Корецький, можуть зберегти посаду мінімум шестеро міністрів уряду Юлії Свириденко. Інших замінять після консультацій, які зараз проводить президент України Володимир Зеленський та народні депутати. Серед інших, досі немає рішення щодо міністра оборони Михайла Федорова. Які топчиновники збережуть посади, а кого звільнять?

Вдень 15 липня став відомий орієнтовний склад нового уряду, який прийде у Кабмін після відставки Свириденко, ідется у дописі народного депутата партії "Голос" Ярослава Железняка. Нардеп повідомив про міністрів, які збережуть посади, про тих, кого замінять, і також про міністерства, які поділять і якими керуватимуть нові люди.

Допис Железняка з'явився о 15:51. Політик написав, що рішення щодо Федорова стане відоме увечері 15 липня. Також він зауважив, що кандидат на соаду прем'єра Сергій Корецький — перший, який перед призначенням прийшов на зустріч з народними обранцями.

Відставка уряду Свириденко — що зміниться при Корецькому

Які міністерства, ймовірно, збережуть керівників:

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Міністерство енергетики — і далі очолюватиме перший віцепрем'єр Десни Шмигаль; Міністерство культури — Тетяна Бережна; Міністерство фінансів — Сергій Марченко. Втім, також говорять про кандидатку Зикову, зауважив Железняк; Міністерство охорони здоров'я — Віктор Ляшко; Міністерство спорту — Матвій Бідний; Міністерство зовнішніх справ — Андрій Сибіга.

Нові можливі керівники міністерств:

Мінсоцполітики можуть очолити Денис Улютін чи Дарина Марчак;

Міністерство ветеранів — замість Наталії Калмикової з'явиться Віталій Кім (очільник Миколаївської ОВА);

віцепрем'єр з євроінтеграції — замість Тараса Качки працюватиме Всеволод Ченцов;

Міністерство освіти — замість Оксена Лісового буде Андрій Бутенко.

Які міністерства розформують:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства — з'явиться Міністерство економіки та довкілля (керуватиме Олексій Соболєв) та Міністерство сільського господарства (Тарас Висоцький);

Міністерство розвитку громад і територій — звільняють Олексія Кулебу. Натомість з'явиться Мінрегіон (очолить Віталій Безгін) та Мініфраструктури й відновлення (Микола Калашников, очільник Київської ОВА).

Нові призначення та зміни:

Міністерство юстиції — Денис Маслов (ця кандидатура не остаточна, зауважив Железняк);

Міністерство цифрової трансформації — Оксана Ферчук;

Міністерство внутрішніх справ — зараз очолює Ігор Клименко, але його розглядають як міністра оборони;

Міністр оборони — кандидата визначать після 18 год.

Железняк підсумував, що низка кандидатів лишаються під питанням і дехто з посадовців може зберегти посаду. Наприклад, це стосується Тарса Качки, Сергій Марченко, глави СБУ та інших силовиків, написав він.

Відставка уряду Свириденко — Железняк про нових міністрів при Корецькому Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 15 липня медіа навели відповідь Зеленського щодо ситуації з в.о. міністра оборони Федорова. Глава держави повідомив, що рішення прийме після зустрічі з фракцією "Слуг народу" увечері цього ж дня.

Нагадуємо, Фокус зібрав думки політологів щодо відставки уряду Свириденко, яка зненацька сталась 12 липня.