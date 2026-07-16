Велика помилка та угода по мобілізацію: Федоров розповів про проблеми реформ армії та ТЦК (відео)

В.о. міністра оборони Михайло Федоров, звітуючи про підсумки шестимісячного перебування на посаді, розповів про помилки, допущені під час реформи армії та системи мобілізації. Зі слів Федорова, перш ніж починати таку реформу, варто було б опитати українців, як вони бачать цю реформу, і лише тоді починати процес. Як міністр оборони, якого можуть звільнити рішенням нардепів, оцінив власні зусилля щодо трансформації війська?

Було помилкою починати реформу армії, не поговоривши перед з цим з українцями та військовими, сказав Федоров під час підсумкової пресконференції 16 липня. На його думку, варто було б зібрати думки дотичних груп — з громадськими активістами, з нардепами, з керівниками ТЦК тощо. І лише після цього можна було б "укласти новий суспільний договір" щодо реформи армії та системи мобілізації. Федоров зауважив, що це може стати завданням для нового міністра оборони, який стане його наступником в уряді прем'єра Сергія Корецького.

Звільнення Михайла Федорова — тези про реформування армії див. з 1:21:16

Федоров відповів на питання нардепки Ірини Совсун, яка цікавилась помилками, допущеними посадовцем під час роботи в Міноборони. Серед іншого, ішлося про потребу демобілізації військових, яку так і не реалізували, і про потребу посилення мобілізації, щоб це стало можливим. У відповідь міністр сказав, що він та його команда, попри великий досвід реформ, справді дещо недопрацювали: помилки стосувались реформування армії.

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"Ми зробили помилку, яку не можна допускати, коли ти запускаєш великі трансформації, пов'язані з великою кількістю людей. Ми не поспілкувалися з українським народом в обличчі депутатів самого українського народу, експертних груп, військових, коли робили перший етап трансформації війська і пропонували контракти", — сказав він.

Продовжуючи відповідь, в.о. міністра оборони додав, що спершу слід було порадитись, і тоді з'явилась б можливість укласти нову "угоду" з суспільством щодо мобілізації.

"Потрібно поговорити з суспільством відкрито, опублікувати візію, зібрати різні групи, поговорити з усіма депутатами в регіонах, окремо зібрати всіх керівників ТЦК, з поліцією, з усіма потрібно поговорити й сформувати новий суспільний договір щодо реформи ТЦК", — підсумував Федоров.

Звільнення Михайла Федорова — деталі реформ армії

Зазначимо, Фокус писав про реформу армії, яку у червні 2026 року почав Михайло Федоров. Серед іншого, запроваджувались контракти, які мали скінчений термін і давали людям право на перепочинок після року-двох бойових дій. При цьому контракти пропонували підписати бійцям, які вже чотири, а то й більше, років, перебували у війську. Крім того, ішлося про підвищення грошового забезпечення для різних посад в армії — від тилових до сил логістики й до бійців на передньому краї. У другій половині червні обіцяли почати реформу системи мобілізації, але, окрім анонсу, інші деталі так і не оприлюднили. При цьому нардепи припускали, що може іти мова, наприклад, про переформатування ТЦК та перекладання обов'язків мобілізації на поліцію та місцеву владу.

Тим часом після відставки уряду Юлії Свириденко та затвердження нового прем'єр-міністра Сергія Корецького почались дискусії щодо можливої заміни міністра оборони Федорова. Замість нього розглядали чинного главу МЗС Ігоря Клименка. 16 липня група нардепів розповіла, що фракція "Слуг народу" не дійшла згоди щодо Федорова і розійшлась на нові консультації.

Нагадуємо, після інформації про звільнення Михайла Федорова українці почали виходити на акції протесту: кадри з місця подій показали людей з картонними плакатами на підтримку міністра.